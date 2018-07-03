上曜建設將以現增及發債同步籌資 預估募集逾12億元

上曜建設 (1316-TW) 去年轉虧為盈，每股純益為 3.17 元，公司除積極購地及進行台南「湖美帝堡」建案完工交屋及餘屋銷售，今 (3) 日董事會也決議發行可轉換公司債及辦理現金增資籌資，預估籌資金額 12 億元以上，將用於充實營運資金。

上曜建設也是今年以來繼新潤 (6186-TW) 及皇普 (2528-TW) 之後，擬進行市場籌資的建商，上曜建設擬發行有擔保可轉換公司債 (CB)5 億元及辦理 5 億元股本的現金增資籌資。

上曜建設下半年將有「雲謙」的完工銷售，此建案僅 6 戶且屬於與地主合建分售，挹注營收金額不大。不過公司日前取得台南市安南區九份子重劃區土地標售案，土地面積約 1717.3 坪，位於學校及公園旁，土地標購總金額 4.81 億元，換算每坪約為 28.1 萬元；上曜建設規劃此土地推案最快將在 1 年之後。

上曜建設在台南的「湖美帝堡」建案已經完工，在全部已售出的 83 戶中，去年已完成 52 戶交屋，今年以來也持續交屋及進行餘屋的銷售。上曜建設去年由於「湖美帝堡」的交屋入帳而轉虧為盈，堪年營收 21.6 億元，年增 2.75 倍，稅後純益 3.36 億元，較前一年轉虧為盈，每股純益為 3.17 元，公司股東會擬配發 2.2 元現金股利。

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