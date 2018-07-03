〈下半年投資展望〉觀察5個經濟數據 台灣基本面仍穩健

今年在國際因素干擾下，台股波動加劇，但法人今 (3) 日表示，台股波動主要受到全球股市和消息面影響，若觀察五個經濟數據表現，包括上修經濟成長預期、外銷訂單逐月攀升、上市櫃第一季獲利雙位數成長、製造業和服務業 PMI 處於擴張階段以及外資今年續賣超但台股仍相對抗跌等，顯示台灣基本面仍穩健。

施羅德投信投資長陳朝燈今 (3) 日表示，主計總處上修台灣 2018 年經濟成長率至 2.6%，較前次 (2 月) 預測增加 0.18 個百分點，目前國內景氣仍穩定樂觀；另台灣製造業與服務業 PMI 也依舊處於擴張階段。

台灣外銷訂單年增率也逐月攀升，5 月接單金額升至 411.1 億美元，創歷年同月新高，年增率 11.7% 創下近 4 個月最高，估計 6 月接單金額將升至 415 至 425 億美元，年增率估約在 2.8% 至 5.3% 之間。

陳朝燈表示，目前台灣海外生產比重逐漸降低，轉型效益發酵中。另一方面，根據證交所統計，台股上市櫃公司第 1 季獲利 5357 億元，年增 21.6%，預估今年獲利可望成長 11%，企業獲利仍穩健。

值得關注的是，2009 年至去年為止，外資主導了台股趨勢，但今年起情勢有了明顯改變，內資對大盤的影響力擴大，且即便今年外資累計賣超台股逾 1800 億元，但台股趨勢仍往上。

整體來看，陳朝燈認為，台股目前的進場策略，可趁修正至 10500-10700 點低檔布局，且以基本面和價值低估之標的優先布局。

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