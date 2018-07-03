國務院印發《打赢藍天保衛戰三年行動計劃》

新華社7月3日消息，經李克強總理簽批，國務院日前印發《打赢藍天保衛戰三年行動計劃》(以下簡稱《行動計劃》)，明確了大氣污染防治工作的總體思路、基本目標、主要任務和保障措施，提出了打赢藍天保衛戰的時間表和路線圖。

《行動計劃》指出，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真落實黨中央、國務院決策部署和全國生態環境保護大會要求，堅持新發展理念，堅持全民共治、源頭防治、標本兼治，以京津冀及周邊地區、長三角地區、汾渭平原等區域為重點，持續開展大氣污染防治行動，綜合運用經濟、法律、技術和必要的行政手段，統籌兼顧、系統謀劃、精準施策，堅決打赢藍天保衛戰，實現環境效益、經濟效益和社會效益多赢。

《行動計劃》提出，經過3年努力，大幅減少主要大氣污染物排放總量，協同減少溫室氣體排放，進一步明顯降低細顆粒物(PM2.5)濃度，明顯減少重污染天數，明顯改善環境空氣質量，明顯增強人民的藍天幸福感。到2020年，二氧化硫、氮氧化物排放總量分别比2015年下降15%以上;PM2.5未達標地級及以上城市濃度比2015年下降18%以上，地級及以上城市空氣質量優良天數比率達到80%，重度及以上污染天數比率比2015年下降25%以上。

《行動計劃》提出六方面任務措施，併明確量化指標和完成時限。一是調整優化産業結構，推進産業綠色發展。優化産業布局，嚴控“兩高”行業産能，強化“散亂污”企業綜合整治，深化工業污染治理，大力培育綠色環保産業。二是加快調整能源結構，構建清潔低碳高效能源體系。有效推進北方地區清潔取暖，重點區域繼續實施煤炭消費總量控製，開展燃煤鍋爐綜合整治，提高能源利用效率，加快發展清潔能源和新能源。三是積極調整運輸結構，發展綠色交通體系。大幅提升鐵路貨運比例，加快車船結構升級，加快油品質量升級，強化移動源污染防治。四是優化調整用地結構，推進面源污染治理。實施防風固沙綠化工程，推進露天礦山綜合整治，加強揚塵綜合治理，加強稭稈綜合利用和氨排放控製。五是實施重大專項行動，大幅降低污染物排放。開展重點區域秋冬季攻堅行動，打好柴油貨車污染治理攻堅戰，開展工業爐窯治理專項行動，實施揮發性有機物專項整治。六是強化區域聯防聯控，有效應對重污染天氣。建立完善區域大氣污染防治協作機製，加強重污染天氣應急聯動，夯實應急減排措施。

《行動計劃》要求，加快完善相關政策，為大氣污染治理提供有力保障。完善法律法規標準體系，拓寬投融資渠道，加大經濟政策支持力度。完善環境監測監控網絡，強化科技基礎支撐，加大環境執法力度，深入開展環境保護督察。加強組織領導，明確落實各方責任，嚴格考核問責，加強環境信息公開，構建全民行動格局。

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