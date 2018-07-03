央行領導接連發聲力挺 離岸人民幣午後深V反彈抹平日内跌幅

央行領導接連發聲力挺人民幣，人民幣匯率大幅反彈。離岸人民幣兌美元早盤一度跌逾700點，跌破6.73關口。午後，離岸人民幣深V反彈抹平日内跌幅，接連收復6.73、6.72、6.71、6.7、6.69、6.68六大關口，在岸人民幣跌幅一度縮窄至6.6765。截止15:50發稿，離岸人民幣兌美元報6.6816。

據中國外匯交易中心數據，今日中國央行將人民幣兌美元中間價調降340個點，報6.6497元，為去年8月25日以來最弱。

面對人民幣近期顯著貶值，中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝於7月3日上午出席債券通周年論壇上表示，人民幣匯率彈性在加強，較新興市場貨幣表現較強。潘功勝強調，中國經濟基本面良好，經濟的質量效率在改善，經濟的內生力在加強及更有靭力;中國的國際收支平衡，外匯儲備充足，憑藉以往經驗及累積的政策工具，中國有信心人民幣在合理區間運行。

央行行長易綱表示，近期外匯市場出現了一些波動，我們正在密切關註，這主要是受美元走強和外部不確定性等因素影響，有些順周期的行為。當前中國經濟基本面良好，金融風險總體可控，轉型升級加快推進，經濟進入高質量發展階段，國際收支穩定，跨境資本流動大體平衡。將繼續實行穩健中性的貨幣政策，深化匯率市場化改革，運用已有經驗和充足的政策工具，發揮好宏觀審慎政策的調節作用，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

這是人民幣近期貶值以來央行官員首次對人民幣表態。

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