義烏女首富錢進港股 新光圓成砸百億收購中國高速傳動股權

賣小飾品起家的義烏女首富、新光圓成 (002147-CN) 的董事長周曉光，試圖將資本版圖擴張到港股上市公司。新光圓成發佈公告，擬以現金方式收購 Five Seasons 所持有的中國高速傳動 (0658-HK) 的股權，占中國傳動全部已發行股本約 51.00-73.91%。

協議擬定收購價格對應中國傳動 100% 股份總價約人民幣 163 億元至 184 億元。亦即新光圓成將需付出人民幣 83 億元至 136 億元的現金來達成此次收購。

新光圓成目前停牌，停牌前股價報人民幣 14.76 元；截至今 (3) 日 14:37，中國高速傳動報港幣 11.7 元，下跌 3.306%。

圖：新浪財經

據東財 choice 資料，截至 2018 年第一季末，新光圓成資產合計人民幣 160 億元，負債合計為人民幣 77.69 億元。本次收購將使用自有資金和自籌資金來完成。

在《富比士》(Forbes) 雜誌發佈的 2017 年度中國 400 富豪排名榜中，周曉光夫婦以人民幣 113.9 億元的身家，排名第 201 位，義烏市的第一名。

新光控股集團的官網顯示，截至 2018 年 4 月，旗下有 1 家上市公司新光圓成，近百家全資子公司及控股公司，逾 40 家參股公司，已涉及飾品、製造、地產、金融、互聯網、投資等多個行業。並且，新光飾品還是施華洛世奇和寶仕奧莎長達 20 多年全球最大的客戶之一。

雖說新光是靠賣小飾品起家，但其實新光集團注入上市公司最主要的資產是萬廈房產。公開資料顯示，這是一家典型的房地產開發和商業經營公司，目前累計開發面積逾 200 萬平方公尺，包括設計高度 215 公尺的浙中第一高樓、義烏金融商務區核心專案「義烏世貿中心」等諸多重大專案。

新光圓成 2017 年年報顯示，2016 年，公司完成了發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易。交易完成後，公司主營業務變更為房地產開發和商業經營為主，回轉支撐生產和銷售為輔的雙主業經營模式。

2017 年，新光圓成營收共人民幣 20 億元，其中房地產業務收入就達到人民幣 16.56 億元，占比 82.48%；傳統的機械業務貢獻了人民幣 3.51 億元，占比 17.52%。

新光圓成此次擬收購的中國高速傳動，為中國風力發電傳動設備的領先供應者，產品已覆蓋 750KW、1.5MW、2MW 及 3MW 風電傳動設備。同時還研發及儲備了生產 5MW 和 6MW 風力發電齒輪箱的能力和技術，產品技術水準與國際競爭對手同步。上海電氣、GE 都是其重要客戶。

新光圓成表示，為提升公司裝備製造業務競爭力，確保上市公司裝備製造業務的持續經營和健康發展，上市公司亟需在原有機械製造業務基礎上，拓寬業務範圍，延伸業務領域，實現公司在裝備製造領域產業轉型升級和可持續發展。