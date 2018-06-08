臉書軟體漏洞導致用戶私人動態訊息變為公開 1400萬人受影響

臉書 (Facebook) (FB-US) 週四 (7 日) 表示，由於一個軟體漏洞，導致約莫 1400 萬名臉書用戶認為他們發佈的動態訊息只限朋友或是小團體觀看，但事實上廣泛大眾卻能看到這些內容。

臉書用戶張貼的動態訊息通常會默認只開放給預選的隱私設定對象，然而自 5 月 18 日至 27 日期間卻有一個軟體漏洞改變了動態訊息的隱私設定，使其開放給一般大眾。

這些動態訊息的隱私設定被改成公開，但是用戶習慣過去默認的隱私設定，一時之間可能沒注意到設定被更動了。

臉書公司表示，他們已經回復這些受影響的動態訊息設定，問題已經解決，週四起也將會另行通知這 1400 萬名可能遭遇此問題的用戶。但因為無法判定用戶原意，所以受影響的用戶期間內的貼文都被改為私人設定，即使該內容本來就被用戶設定為公開。

受影響的用戶即日起可能在使用臉書 app 或網站時看到「請檢視您的訊息隱私設定」這樣的警告標語。

臉書的隱私捷徑，如果動態訊息被改為公開，顯示的圖形則是小地球，若為私人則為人形圖片。

隱私長 Erin Egan 表示，「從今天起我們會讓所有受影響的用戶知道此事，也會請他們檢視這段期間所發佈的動態消息設定。我們對此錯誤感到抱歉。」

根據臉書公司說法，這問題的肇因來自他們希望讓用戶可以在個檔上凸顯一些項目，例如相片，而這些特色項目的隱私設定被默認為公開，結果導致這段期間內用戶其他動態訊息的隱私設定也被更動為公開。