指尖悅動收益複合成長率高達108.3% 7月12日掛牌

大陸地手遊發行商指尖悅動 (6860-HK) 招股結束，將在 7 月 12 日港交所掛牌上市，該公司擁有強大的遊戲運營能力、財務水準超過上市要求，複合成長率高達 108.3%、遊戲生命周期長、現金流與淨利潤同步。

成立不滿 5 年，公司已經先後推出了 40 款手機遊戲，其中還包括為國內玩家熟知的 SLG 爆款手遊《坦克前線》。自 2014 年 7 月正式發行以來，《坦克前線》的用戶總數迄今已超過 2000 萬，累計總流水帳額超過人民幣 17 億元。

指尖悅動目前推出的 40 款遊戲中，有 27 款擁有 2 年以上生命週期，其中 12 款的生命週期甚至超過 3 年。據統計，目前大陸手機遊戲的行業平均生命週期僅為 6-12 個月，指尖悅動的大部分產品都具有超長的生命週期。

財務狀況方面，指尖悅動 2015-2017 年收益從人民幣 2.76 億元，大幅成長至人民幣 11.97 億元，複合成長率高達 108.3%；公司同期淨利潤也從人民幣 3150.4 萬元增至人民幣 2.47 億元。財務水準大幅超過港交所 (0388-HK) 上市的基本要求。

指尖悅動 2017 年市場規模已達人民幣 298 億元，目前相關從業人員超過 900 人。

競爭加劇導致行銷成本上升。從絕對金額上看，3 年間指尖悅動行銷成本已從人民幣 8645.9 萬元增至人民幣 3.9 億元。但 2017 年該項帳目資料占公司同期總收益比重僅有 32.6%，較上年同期下降了 1.4 個百分點。

指尖悅動應收帳款管理能力和議價能力正逐步提高。從公司的貿易應收款淨額及應收款賬齡資料來看，可以很明顯的看出在 2016 年公司應收款項達到 2.2 億元最高值之後，2017 年公司應收款項出現大幅減少，與此同時應收款賬期也逐漸集中至 90 天以內。2015-2017 年，公司應收賬款周轉天數從 79.1 天持續降至 56.7 天。

現金流方面，2015-2017 年，指尖悅動經營活動現金流淨額從人民幣 4320.5 萬元持續增至人民幣 2.93 億元，現金流的增長與公司同期淨利潤增長方向一致。並且在 2017 年，公司經營活動現金流淨額首次超過同期淨利潤，說明公司在近些年獲現能力得以長足進步。

此外，公司 2017 年年末現金即其等價物資料達到人民幣 5.7 億元，占公司當期總收益的 47.6%。這說明公司擁有充足的自有資金投入到再投資當中，以確保公司的可持續經營。

指尖悅動於 6 月 26-29 日公開招股，全球發售 5 億股，招股價介乎港幣 2.07-3.27 元，每手 1000 股，入場費港幣 3303 元。預計於 7 月 12 日掛牌上市，中信建投為此次上市獨家保薦人。