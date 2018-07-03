螞蟻金服斥資近1億美元投資雪球 估值4-5億美元

雷帝網7月3日報道，在投資了哈羅單車、猩便利、奧比中光後，螞蟻金服又開始了投資動作。

雷帝網獨家獲悉，螞蟻金服近日斥資近1億美元投資了社交投資網站雪球，交易將於近期完成交割。

陳一舟旗下人人公司在此次交易中有大幅減持，但仍保留了少量雪球的股權。

據知情人士透露，此輪融資中雪球的估值約為4到5億美元。

這是雪球自2014年以來再次傳出融資的消息。2014年9月，雪球宣布完成C輪融資，由人人公司領投，晨興資本跟投，總融資額4000萬美元。

自2011年11月上線以來，雪球一直為中國投資者提供跨市場、跨品種的數據查詢、資訊獲取和互動交流服務，併先後獲得紅杉資本和晨興資本的投資。

知情人士對雷帝網透露，此次雪球與螞蟻金服的交易還未完成，方三文已奔赴美國，陪孩子去了。

而方三文近日接受中歐商業評論採訪時說，創業也沒那麽自在，每天還是有很多煩惱的事。

“我更喜歡自己作為雪球用戶的身份，包括在上面發帖子、管理基金，這個身份我很能駕馭。至於管理公司身份，好處是我有個創始人的頭銜，困擾是每天要面對很瑣碎的具體業務。”

方三文的解決辦法是信任同事、充分授權，將決策權盡可能地下放。

雪球成立到今天的時間也不短了，到今天擁有千萬級的用戶規模，但相比中國動辄上億規模用戶的消費互聯網企業，雪球的數據看起來併不是那麽亮眼。

對此，方三文回答是，如果考慮滬市和深市排重後，投資者數量隻有5000萬人，真正賬戶里有錢的大概4000萬人，雪球已佔了一半市場份額，未來雪球基本會覆蓋到絕大多數股民。

據悉，螞蟻金服今年6月宣布新一輪融資，融資總金額140億美元，過去5年，螞蟻金服投資覆蓋出行、餐飲、教育、人力、財稅、保險、貨基、小貸、共享服務、智能支付等領域。

投資方式上，螞蟻金服不謀求控股，一般以10%-20%股份與被投公司開放合作。相比早期在金融領域布局，近年來在國内布局主要是生活消費領域。

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