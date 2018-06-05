進入旺季 邑錡5月營收月增逾一成 COMPUTEX推利基產品

縮時攝影機大廠邑錡 (7402) 自結 5 月合併營收達 3853 萬元，受惠自有品牌 OBM 業務逐漸進入下半年銷售旺季，帶動整體營收表現較上月成長 11.3%，年減 36.5%；累計前 5 月合併營收 1.8 億元，年減 16.6%。邑錡表示，受到創新 ODM 業務主要客戶出貨訂單遞延，加上去年自有品牌 OBM 業務大型專案出貨墊高比較基期，使得前 5 月營收較去年同期下滑。



邑錡進一步表示，創新 ODM 業務短期受主要客戶 Vernier 新舊產品調整期間，使得訂單出貨遞延，但綜觀全年訂單金額、出貨量與去年同期相當，目標不變，可望於第三季出現較為明顯的拉貨需求。



另一方面，旗下自有品牌 Brinno 於去年起陸續推出多款縮時攝影、數位電子貓眼等產品，並積極擴大全球經銷團隊基礎，對整體營運已逐步產生明顯效益，尤其是 SHC 系列數位電子貓眼今年前 5 月銷售表現較去年同期大幅成長 30.8%，占自有品牌 OBM 業務營收比重從 4% 攀升至 6% 之水準。



邑錡表示，旗下 Brinno 品牌於 6 月 5 日至 6 月 9 日參加一年一度台北國際電腦展 (COMPUTEX 2018)，針對今年展會智慧物聯解決方案(SmarTEX) 主軸除推出智能居家應用的數位電子貓眼外，另外亦推出包括 TLC-2000 專業用縮時攝影產品，以及 ATH 系列提升續航力的專用防水配件，將縮時攝影產品原本在戶外拍攝的長效續航優勢再大幅提升 3-4 倍，同時影像品質也拉升至全高清(FHD)，容易與其他畫質影品進行混搭彈性編輯等特性。公司所推出的新款 ATH-2000 防水盒，主要聚焦建築、工業領域的監測與記錄需求，功能包括外接大量備用電池，戶外防水、防塵等，幫助工程人員在惡劣天氣下能長時間自動、無休、忠實地做好監測記錄，解決戶外施工痛點。



另外，公司推出的全新 TLC 系列升級版套裝產品，可搭配具有 Wifi 連網功能，透過無線設備，從遠端即時傳輸現場施工影片，除工人無需為電池續航問題頻繁攀爬裝卸，降低工安風險外，即時傳回施工影片提高了工程設計與現場施工人員的互動與交流頻率，有助於工程監工品質的提升，預計 Brinno 品牌各個系列新產品將於第三季陸續在全球經銷通路上架販售，擴大旗下 Brinno 品牌市場占有率之表現。

