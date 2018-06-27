邑錡股東會通過配1元股利 自有品牌OBM業務銷售持續升溫

縮時攝影機大廠邑錡 (7402) 今天舉行股東會，承認 2017 年財報及通過配發現金股利 0.35 元與股票股利 0.65 元，合計每股股利達 1 元，連續 4 年股利配發率達 9 成以上水準。邑錡 2017 年合併營收達 5.13 億元，受惠旗下創新 ODM 業務與自有品牌 OBM 業務同步成長，帶動整體營收連續 3 年改寫新高記錄，惟受台幣大幅升值影響，全年稅後淨利為 1604 萬元，每股稅後盈餘 0.77 元，整體毛利率、營益率分別為 31%、6%。



展望 2018 年，邑錡不僅持續針對旗下創新 ODM 業務採取擴大客戶基礎及提升單一客戶銷售金額等策略，更重要於旗下 Brinno 自有品牌自 2017 年陸續推出的 TLC、SHC 等系列縮時攝影與數位電子貓眼產品，銷售量持續放大，以及隨著今年推出的升級版系列新品、以及 ATH 系列防水電能盒周邊配件等接續上市銷售，有信心創造自有品牌 OBM 業務保持強勁成長動能。