晶電擬首度參展Touch Taiwan 展出主軸在Mini LED、RGB顯示器

晶電 (2448) 首度參與本屆 8 月 29 日到 8 月 31 日登場 Touch Taiwan，展出 LCD 背光、RGB 顯示器兩大應用主軸，特別是 LCD 背光應用上，Mini LED 主要以 HDR、高階顯示器等背光源應用為訴求，應用於手機、電視、車用面板等產品，根據晶電高層評估，Mini LED 今年下半年投產，2019 年放量，到 2020 年將占產能比重 3-4 成。TV、車用面板規格走向 HDR，強調薄型、彈性的設計，在 RGB 顯示器應用上，晶電在 Touch Taiwan 展中發表，業界最小的 RGB 3in1 SMT LED 體，應用包括戶外看板、廣播顯示器、商業顯示、電影院及各類公共空間，產品技術也持續朝高解析度、高對比與無縫拼接。



晶電整體毛利率落在 15-20% 之間，當中營收比重 35% 四元產品，平均毛利率約 4 成，藍光則為個位數百位比，由於 Mini LED 生產製程與固態照明極為類似，惟產品售價差距相當大，透過 Mini LED 導入，可以提升藍光產品附加價值，以及整體毛利率。



以往 Touch Taiwan 參展廠商係以顯示器面板廠為主，例如：友達 (2409)、群創(3481) 以及華映 (2475) 為主，晶電此次首度參展，就是為宣布其 RGB 顯示器技術能力。