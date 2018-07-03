產業論壇落幕 外資反手殺 樺漢股價破底 惟H2營運動能充沛

IPC 大廠樺漢 (6414) 率旗下主要的轉投資公司舉行之「物聯網與智能製造」產業論壇甫落幕，外資卻翻臉殺股票，本週該股連續兩根長黑破底，跌破 400 元整數大關，週二 (3 日) 最低來到 376.5 元價位，重挫逾 9%，創近一年以來的新低價。儘管市場傳出工廠自動化市場展望未如預期，導致上銀 (2049) 與亞德客 - KY(1590)兩大工具機龍頭近期股價急挫破底，衝擊市場對樺漢的信心，不過，法人仍看好樺漢配合鴻海 (2317) 集團在中國製造 2025 中的關鍵性角色，以及美國製造自動化需求也加持其業績，至於持股帆宣 (6196) 近 47% 股權，本季起認列營收，法人認為將成其獲利成長主要動能。



法人指出，儘管樺漢受到美系電信客戶調整營運方針，由硬轉軟，令其今年來業績動能未如預期，但轉投資包括瑞祺電 (6416)、沅聖(6638) 以及德國上市公司 S&T、Kontron 的成長彌補，加上第二季新台幣急貶，有利匯兌收益，估第二季 EPS 將回升到逾 3 元的水準。



至於下半年除了博弈大單挹注，帆宣開始貢獻營收獲利，將推升樺漢大成長，預估該公司下半年有機會賺逾一個股本，今年 EPS 上探 17.8 元，明年突破兩個股本，成長動能強勁。