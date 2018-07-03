傳中興將破產由烽火科技收購 遭雙方否認

近日市場傳出先前遭美國制裁的中興通訊 (000063-CN) 即將宣佈破產，徹底國有化，核心資產和業務將由中國資訊科技集團有限公司旗下的烽火科技收購。對此烽火科技和中興雙雙否認，強調是假消息。中興通訊早盤一度走揚、隨後回落，截至午盤小跌作收。

中興通訊今日走勢 (圖自新浪財經)

《中國經營報》報導，市場謠言指出，中興通訊將宣佈破產，其核心資產及業務將被中國資訊通信科技集團有限公司下設的烽火科技收購。對此烽火科技旗下上市公司烽火通信（600498-CN）證券部門回應：「沒聽說過，以公告為准。」中興方面同樣均予以否認。

消息人士指出，這項傳言只是中國國務院討論過的一個方案，如果中興救不起來，便會把無線和傳輸業務給烽火科技和大唐 (600198-CN)，但從現在的情況看來，上述情況不太可能發生。

早在今年 4 月中興遭美國制裁之後，市場就不斷有消息揣測中興是否會因為美國制裁而倒閉，畢竟中興必須向美國繳納 14 億美元的巨額罰款，換取解除禁售令，就算不倒閉，也會元氣大傷。

上週五中興通訊召開年度股東大會，投票選出李自學、李步青等 8 人為第七屆董事會非獨立董事，任期為即日起至 2019 年 3 月 29 日，並選出李自學為第七屆董事會董事長。

當天晚上，中興通訊發佈了《董事辭職公告》、《2017 年度股東大會決議公告》和《海外監管公告」系列等 7 份公告。《董事辭職公告》顯示，殷一民、張建恒等 14 名董事事先提交書面辭職報告，股東大會選舉產生的 8 名新任董事同意 14 名原董事的辭職決定。

這項高層變動是對中興通訊先前和美國商務部簽訂的《替代和解協議》的回應，該協議要求中興在 30 天內調整董事會和高層團隊，這也代表中興離解除禁令更近一步。

中興通訊前董事長殷一民先前指出，內部已做了嚴密的恢復經營方案，一旦禁令解除，會儘快恢復公司正常經營。更強調，不管要多久時間才能解除拒絕令，公司都根據期限長短計畫相應的方案。即使遇到拒絕令即便沒有解除的最壞情況，公司也有打算。