【異動股】環保板塊盤中拉升 中電環保(300172-CN)漲停

早盤，環保板塊盤中拉升，截止發稿，中電環保(300172-CN)封漲停報6.26元，三維絲(300056-CN)大漲6.1%報7.13元，旺能環境(002034-CN)漲4.33%報20.24元，科林環保(002499-CN)漲4.21%報11.15元，蒙草生態(300355-CN)、津膜科技(300334-CN)漲超3%，巴安水務(300262-CN)、環能科技(300425-CN)、德創環保(603177-CN)、先河環保(300137-CN)等個股紛紛走高漲逾2%。

消息面上，中央環保督察對河北等10省區開展的“回頭看”督察即將結束，此前，6個督察組分别進駐河北、河南、内蒙古、寧夏、黑龍江、江蘇、江西、廣東、廣西和雲南10個省份，進駐時間為期1個月。

業内認為，環保督查“回頭看”是近期行情上揚的主要動力。此番環保“回頭看”波及面更廣、力度更大。工業原料價格上漲成為導火索。目前市場現貨緊缺，再加上夏季高溫天氣工人作業困難等多因素疊加，推高了各種原材料的價格。

此外，國家發展改革委7月2日對外發布《關於創新和完善促進綠色發展價格機製的意見》，污水處理、垃圾處理、節水、節能環保……明確了中國在這些領域的價格改革方向。

根據意見，到2020年，中國將基本形成有利於綠色發展的價格機制、價格政策體系，促進資源節約和生態環境成本内部化的作用明顯增強;到2025年，適應綠色發展要求的價格機製更加完善，並落實到全社會各方面各環節。

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