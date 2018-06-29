中興總裁對5G優勢仍具信心 強調未有客戶大規模取消訂單

中興通訊 (000063-CN) 今 (29) 日召開股東大會，中興通訊總裁趙先民指出，受美國制裁事件拖累，公司業績不可避免受到很大影響，會盡最大努力挽回，強調內部準備盡力在短時間內恢復生產。

中興通訊今日早盤走低，一度跌到近 3.5%，隨後一路拉回。到了午後翻紅，至截稿為止小漲 0.46%，報 12.98 點。

中興通訊今日走勢 (圖自新浪財經)

趙先民在股東會上指出，這個月 8 日和美國達成新協議後，內部已成立小組針對恢復經營做詳細計畫。他表示，過去兩個半月以來因正常經營活動無法開展，對公司營收與新項目餐與機會的確有影響，已採取各種措施以挽回損失。

他表示，目前全球多數客戶還在耐心在等待，至今尚未發生客戶大規模取消訂單、沒收餘額保函的情況。並強調，和去年比較，離職人員數量相差只有 100 多人，核心人才並未流失。

針對投資人擔心相關制裁影響中興在 5G 的發展，趙先民指出，制裁事件發生後，的確有些影響，但強調核心優勢依舊保持，多數研發工作沒有受到嚴重影響。有信心在拒絕令解除後，研發迅速恢復原有狀態。並強調在時間、性能與銷售規模仍領先同業，對抓住 5G 機遇仍具信心。

今日股東大會上也將選出新管理層，趙先民對 8 位新提名的候選董事有信心，強調這些人在各自領域都有豐富經驗，新董事會應該有力領導公司渡過難關。先前傳出即將接任中興董事長的李自學指出，目前禁令還未解除，未來主要任務仍是提振公司信心，在禁令正式解除後將儘快恢復生產。

針對投資人對 2017 年中興通訊利潤分配預案提問，中興通訊財務總監表示，制裁事件發生後，加強了現金流收支兩條線的動態監控，強調目前現金流穩定，後續會繼續與銀行供應商保持密切溝通。殷一民表示，13 億元的分紅不會導致巨大影響，鑒於公司還在禁令情況下，希望現金能用於實處，建議大家慎重投票，殷一民本人投了反對票。