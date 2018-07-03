離岸人民幣破6.73大關 人行喊話：有信心讓人民幣在合理區間持穩

人民幣跌勢不止，離岸人民幣今 (3) 日一早再度跌破 6.73 關口，單日跌幅高達 0.72%，刷新近 1 年以來新低。至於在岸人民幣早盤最低貶到 6.7167，隨後收復跌勢來到 6.69 關口。

離岸人民幣走勢 (圖自新浪財經)

人民幣自 6 月下旬以來大幅走貶，尤其 6 月 15 日美國徵稅清單正式公佈，中國在 6 月 16 日隨即反擊，之後美國更威脅要將制裁規模再加 2000 億美元，導致匯市波動加劇。隨著 7 月 6 日美國對中國第一輪制裁徵稅的日期逼近，市場擔憂皆反映在人民幣走勢上頭。

對此中國官方今日再度出面喊話，人行副行長潘功勝表示，中國有信心讓人民幣在合理區間保持穩定。中國外匯儲備充足。中國基本面強勁，經濟具有韌性，更強調手上有豐富的政策工具。

外電報導，德意志銀行亞洲宏觀策略主管 Sameer Goel 指出，中國現在成為這波新興市場壓力的前線和中心。他更指出﹐人民幣會進一步貶值並擴大新興市場波動性的觀點，讓市場投資人的情緒更為擔憂。

恒大集團首席經濟學家任澤平分析，人民幣目前面臨四大支撐和四大壓力。四大支撐是經濟韌性強、通膨溫和、系統性風險得以控制和人民幣國際化程度增強。四大壓力則是中美貨幣政策分化、中美貿易摩擦、金融週期頂部、經濟增速變換陣痛導致的貶值風險。任澤平認為，短期內還會延續有限貶值區間下的雙向波動趨勢，長期有升值基礎，根本上取決於中國經濟基本面以及改革轉型前景。

中國經濟學家馬光遠指出，這輪人民幣貶值可謂天時 (貿易衝突)、經濟基本面 (全球及中國經濟弱於預測) 等各因素導致的結果，既不突然，也符合目前中國經濟的基本態勢。尤其目前人行對人民幣持續貶值態度也和 2015 年大不相同，他認為人行這時候不對人民幣貶值進行干預，一是人民幣貶值還在預期範圍內，不會引發像 2015 年那一波一樣的恐慌和資本外逃；二是人民幣貶值也有利於減緩中美貿易衝突對中國出口的影響，有利於出口。

馬光遠指出，目前情況下人民幣今年內「破 7」並非不可能，但強調即使跌破 7 也屬正常區間，但強調人民幣絕不會出現某些專家預計的「暴跌」行情，因為中國經濟儘管今年面臨極大的挑戰，但沒有那麼糟糕。

他指出，儘管貿易衝突對中國經濟有影響，但中國還持有 3 兆多美元的外匯儲備，絕對有能力穩定匯率。馬光遠更強調，美國總統川普可不喜歡人民幣過度貶值，這點在貿易衝突的背景下非常重要。戲稱：「你可以不相信人行，但你一定要相信川普能夠維護人民幣匯率的穩定。」

有趣的是，儘管近來人民幣波動加劇，幾乎把今年來的漲幅跌光。但這次中國民眾情緒反應相對平穩，以前匯率波動會出現的排隊換匯情況並未出現，多家銀行也證實，外幣儲備充足，並沒有大幅換匯的情況發生。