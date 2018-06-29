〈人民幣刷半年低〉人民幣中間價在岸離岸全破6.6大關 下半年匯率首看基本面

人民幣如今包括中間價、在岸與離岸價格通通一舉跌破 6.6 關卡，針對下半年人民幣走勢，經濟學家認為，穩定中國國內經濟成長和通膨預期是人民幣能止穩的關鍵。

今 (29) 日今年上半年最後一個交易日，人民幣中間價一早以跌破 6.6 大關開出，報 6.6166，連續八天走貶，更創 2017 年 12 月 13 日以來低點。在岸人民幣尾盤貶勢縮小、最後反而小幅走升，收報 6.6246，前一交易日收報 6.6250，本週累計貶值逾 1000 點。

今日在岸人民幣走勢 (圖自新浪財經)

針對下半年人民幣走勢，中金公司首席經濟學家梁紅認為，當前時機點下，穩定國內經濟成長和通膨預期是人民幣能止穩的關鍵。若政策調整過於滯後或乏力，市場對人民幣情緒惡化，人行在貨幣政策調整的被動性和複雜性會增加。這也是為何近來人行開始進場干預，避免放任人民幣過度貶值帶來嚴重後果。

梁紅指出，在經濟基本面方面，政策需要更快、更有力的調整，包括進一步降準，以保證實體經濟融資需求，並採取更具可操作性的金融去槓桿路徑，對地方政府隱性債務的清理也需安排過渡期等。

他強調，若政策調整滯後、市場持續波動，可能進一步加劇緊縮壓力，人民幣匯率預期也會繼續走弱。在此情況下，外匯流出會壓制基礎貨幣擴張，形成緊縮負反饋，增加目前貨幣政策調整的複雜性，提醒 2015-2016 年的經歷就是不能忘記的前車之鑒。

光是這個月，人民幣兌美元累計跌幅就超過 3.2%，這對向來受中國官方密切監測的人民幣來說，表現並不尋常。目前市場多數說法解讀，中國官方是刻意允許人民幣走貶，以降低美國加徵關稅所帶來的影響。

如今人行透過定向降準，希望讓投資人面對貿易緊張關係與中國去槓桿化的階段能保持冷靜。外電報導，牛津大學中國中心研究員 George Magnus 預計日後還會再有新措施推出，並強調人行還是會注意人民幣貶值的分寸，避免激怒美國，讓情況更複雜，更激起新一輪的資本外流與外匯存底枯竭。

澳盛銀行亞洲研究部門主管 Khoon Goh 警告，若貿易戰真的對中國下半年經濟情勢造成影響，將在亞洲地區產生溢出效應，並提醒像台灣、韓國對中國出口比例很高將首當其衝。美國從中國進口的產品中，由台灣出口的中間財占 10%，若影響擴大，台灣自然連帶受害。