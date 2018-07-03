聰明人都理解自己的無知，無知的人卻覺得自己很聰明

文 / 《經理人月刊》盧廷羲

「你家裡，有馬桶嗎？」聽到這個問題，你或許會訝異，甚至覺得有點不受尊重。因為，現代社會裡，人人家裡都有馬桶，普及到當你要去旅遊時，如果得知目的地沒有馬桶，腦中可能會浮現蠻荒落後的景象。

那麼，下一個問題，你能說明沖馬桶的原理嗎？（先別往下看）一般馬桶的排汙通道是 S 型或 U 型，沖馬桶的基本原理，則是利用虹吸現象（siphonage）。（不知道的人，現在可以拿出手機搜尋虹吸現象了）

不只是沖馬桶的原理，若是想要深入了解馬桶的材質，至少需要物理知識，熟悉陶瓷、塑膠特性；也要具備化學常識，遇到馬桶漏水才知如何修補；或許還得理解人體構造，以便找出令人最舒適的馬桶尺寸、形狀。

由此可見，一個平凡無奇的馬桶，其實背後隱含了不少的知識。現在，如果要你回答「個人理財規畫方式」「對全球暖化的見解」，你是否同樣有信心「懂這件事」，能運用所學，給出一個完整的答案？

讀到這裡，可能對你有些打擊，而這正是《知識的假象》作者，美國布朗大學認知科學教授史蒂芬．斯洛曼（Steven Sloman）、科羅拉多大學副教授菲力浦．芬恩巴赫（Philip Fernbach）的觀點 ── 我們沒有想像中那麼聰明，面對事情的思維，往往不夠全面。

知識的假象：明明不懂卻自以為懂

究竟，人類有多聰明？從評估人類知識量的角度來看，一台筆記型電腦約有 250～500GB 的記憶體容量，而心理學家實驗後指出，一般成人的知識量，換算出來大約只有 0.5GB 。換句話說，我們是一台沒裝多少東西的電腦。作者認為，人類的知識淺薄但不自知，形成一種知識的假象。

而且，不只是一般人，就連專門領域的學者，面對自己長年研究的主題也是如此。1950 年代，美國科學家研究核子時，想觀察核彈的放射物質「鈽」的作用，要讓兩個以鈽為核心的半球相互靠近，但如果球體不小心碰撞，則會釋放致命輻射。

這群資深科學家，儘管清楚實驗的高風險，卻因為太有把握，竟只用螺絲起子分開兩個半球，也沒有其它防護措施。結果，在實驗中發生人為失誤，半球碰撞後，釀成一人死亡、多人罹癌的慘劇。

你可能納悶，即便不是萬事通，工作、生活還算游刃有餘，遇到事情也能侃侃而談發表意見，又是怎麼一回事？《知識的假象》指出，這恰好是人類成功的祕訣。

從認知科學的角度來說，我們擁有相同的「意向性」（intentionality），因為人類作為一個群體，可以建立共同目標、認知勞力分工，每個人提供一些力量，成為龐大的知識共同體，而這個模式，是動物或人工智慧（AI）做不到的事。

認清獨立思考的困難，善用群體智慧

也就是說，一個人的能力雖然有限，但我們擁有知識共享的能力，像是你可以從親朋好友、專家學者、網路上補足大量知識，也就是運用腦袋之外的知識。

這與我們的大腦運作方式有關。通常，大腦只會汲取需要的資訊，比如你想修理腳踏車，所以把它拆開來，試圖搞懂系統如何運作，此時就會聚焦在運作原理，而不會詳記個別零件的形狀、大小。

因此，當我們「使用」知識，較難主動分辨，這是腦袋內或外的資訊（因為只要能用上就好），因此才會搞不清楚，自己究竟知道什麼、不懂什麼，到頭來，把外界的知識，誤認為是自己的知識。

突破「知識假象」的第一步，就在於學習分辨，你掌握的知識是從何而來。如果要檢視自己是否全盤掌握一件事情，可藉由「說明」來判斷。例如，你自認懂得拉鍊的原理，接著就嘗試闡述拉鍊運作的所有步驟，萬一說不清楚，這種似懂非懂的狀態，稱為「說明深度的假象」（illusion of explanatory depth），代表你知道某個概念，實際要解釋時，卻感到一片空白。

這表示，就算你每天都可以順暢地拉拉鍊，也能辨識拉鍊的外型或結構，不代表你真正理解了拉鍊的原理，而是運用了其他人貢獻的智慧結晶。

那麼，我們應如何在有限的知識內，做出更好的決策？兩位作者表示，知識的假象並非特別困難的概念，只是我們平常不會「意識」到這件事，唯有先理解自己的「無知」，才不會被假象蒙蔽。

「在知識共同體中，隨時取得知識，比自己擁有知識更重要。」認清知識共享的本質、理解知識的假象，目的是要揭露偏見，當你懂得自己的「無知」，反而是一種好事，更能放開心胸，向外在環境及其他人學習，比較不會因過度自信，而做出唐突決策。

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（本文取材自《知識的假象》，先覺出版；經授權轉載自《經理人月刊》2018 年 6 月號，未經授權禁止轉載。）

來源：《經理人月刊》 2018 年 6 月

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