拋包袱！味全出脫三重新燕土地及頂率開發公司51%股權

味全 (1201-TW) 董事會今 (2) 日通過出售所持有頂率開發公司 51% 股權以及味全三重 3 筆閒置土地處分，金額為 34 億元，初估處分利益約 8.8 億元，有助大幅度降低味全公司負債比、改善財務結構，紓解資金壓力。

而據了解，對於本次購入味全三重新燕土地的買家為國巨投資公司，與被動元件廠商國巨並沒有直接關連，而是日前接手有線電視台股權的大型建商，同時，此一買方除了向味全購入味全持有頂率開發公司 51% 股權之外，連同包括魏家持有的 19% 及能率投資持有的 30% 股權也同時取得，並在今天晚間正式簽約。

頂率開發公司為味全公司於 2010 年購回新燕所持有的原味全三重廠土地，為開發此一土地所投資不動產開發事業，另外週邊 3 筆味全土地也計劃共同開發合建。因受 2013 年及 2014 年間陸續爆發的食安事件影響，該土地的地目變更已於 2014 年遭新北市政府終止申請程序，土地開發作業被迫停止，且遭到公有行庫機構抽銀根。

由於味全每年認列頂率公司虧損，對味全公司財務狀況有不利影響，因此決議出售所持有頂率公司之全部持股以及味全三重閒置土地，頂率公司股權及味全持有的三重土地等，均為同一買主。

味全執行長蘇守斌指出，出售頂率的股權案，主要是味全對於土地開發並不在行，同時，在回歸食品本業的主要經營理念之下，決定出售此一土地開發公司 51% 股權及持有的土地。

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