味全全數出脫頂率開發51%股權 三重新燕土地將用於廠辦開發

味全 (1201-TW) 董事會今 (2) 日通過出售持有頂率開發公司 51% 股權，以及味全三重 3 筆閒置土地處分案，據了解，買主是台灣大型建商茂德建設相關的國巨投資公司，根據茂德建設規劃，新北市三重新燕味全舊廠土地，將朝廠辦大樓開發。

頂率開發是味全 2010 年購回新燕所持有的原味全三重廠土地後，為開發此一土地所投資的不動產開發事業，目前實收股本為 62 億元，股權結構為味全持股 51%，頂禾開發持股 49%。

味全新燕土地有 1.59 萬坪，因受 2013 年及 2014 年間陸續爆發的食安事件影響，該土地地目變更已於 2014 年遭新北市政府終止申請程序，土地開發作業被迫停止，味全今日決議出售持有頂率公司持股，及三重閒置土地，市場預估其餘 49% 股權也將一併出售。

頂率開發公司原成立時由味全持股 51%，能率集團持股 30%，頂禾開發持股 19%，由於開發案並遲遲沒有進展，能率集團已將其 30% 持股讓售給頂禾開發，目前味全持股 51%，頂禾開發持股 49%。

味全執行長蘇守斌指出，出售頂率的股權案，主要是味全並不在行土地開發，且公司計畫回歸食品本業，因此決定出售此土地開發公司 51% 股權及土地。

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