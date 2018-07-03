農業農村部四大舉措 農村信息化概念股受益匪淺

7月2日國新辦舉行國務院政策例行吹風會。農業農村部市場與經濟信息司司長唐珂表示，農業農村部將會同有關部門重點做好以下幾個方面工作：一是加快益農信息社建設，確保到2020年覆蓋全國80%以上的行政村。二是強化村級信息員選聘培訓，堅持有文化、懂信息、能服務、會經營標準和原則，優先從返鄉下鄉人員和有志於從事信息服務的農村青年中選聘信息員，開展培訓、提升能力。三是健全完善建設運營機製，調動企業等社會力量參與積極性，實現可持續發展。四是加強部門合作，集聚涉農信息資源，建設公益服務平台，提升益農信息社服務功能和水平。

A股上市公司中，德生科技(002908-CN)面向廣大農村，大力鋪設了服務終端設備——德生寶，緻力於解決農村信息化服務最後一公里的難點。神州信息(000555-CN)簽約農業部，搭建了國内最大的農業雲服務平台 、最大的農業大數據中心，打通了從土地到農産品、從生産到銷售、從線上到線下的整體現代農業産業鏈。

來源：金融界網站

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