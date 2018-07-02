〈陸股匯雙殺〉反彈曇花一現 A股再重挫 跌掉上週五漲幅

A 股週五反彈曇花一現，今 (2) 日滬深創三大指數集體暴跌，上証指數再創 28 個月新低，今日跌幅更一舉吃掉上週五漲幅。至於人民幣同樣跌跌不休，離岸人民幣再破 6.66 大關，跌幅最高來到 0.4%，刷新去年 11 月底來新低。

上証指數早盤以小跌開出，午後跌勢一度擴大到逾 3%，上證 50 相關成分股如成分股保險、地產、銀行等成為殺跌主力，其中地產股主要受到棚改貸款遭到喊停和近期房產調控政策密集出爐影響領跌，保利地產 (600048-CN) 一度觸及跌停，萬科 A(000002-CN)、招商蛇口 (001979-CN)、華夏幸福 (600340-CN) 跌幅超過 7%，金地集團 (600383-CN) 跌幅逾 6%。。

A 股今日走勢 (圖自新浪財經)

至於創業板指早盤圍繞平盤線震盪，午後跟隨滬指殺跌，臨近收盤現小幅反彈，截止收盤，上証指數報 2775.56 點，跌 2.52%，深証成指報 9179.8 點，跌 2.13%，創業板指報 1588.37 點，跌 1.14%，上證 50 跌 3.77% 。

天風證券分析，目前市場估值水準偏低，後續進一步下降的空間非常有限。在供給側結構性改革背景下，上市公司獲利能力仍高，長期看好科技升級、消費升級和製造升級驅動的新經濟動能將不斷加強。

另外，居民資產配置將從房地產轉向標準化金融資產，外資和養老金等長期資金正在加快佈局股市，認為從中長期來看，A 股市場仍具有較好的配置價值，認為短期超跌將是中長期投資人提供佈局的良機。

華創策略分析認為，在配置上應維持部分消費配置，還可以關注年中報業績超預期類股，以及先前下跌被錯殺的質優龍頭。

除了股市重挫，匯市同樣走貶。離岸人民幣午後快速走低，今日短線跌破 6.66 大關，一度跌逾 0.55% 至 6.6693，在岸人民幣跌破 6.65 關卡，雙雙刷新去年 11 月以來新低。

離岸人民幣走勢 (圖自新浪財經)

澳盛銀行大中華區交易主管胡文濤表示，這兩週人民幣出現貶值，儘管有人擔心貶值會持續到年底，但並沒有很多人衝動地直接去換美元。胡文濤對人民幣後市並不悲觀，強調人民幣年底到什麼水準主要取決於美元指數是否繼續上攻，目前維持年底到 6.5 的看法，但要密切關注歐元走勢，如果歐元兌美元突破 1.15 下跌到 1.10，那麼人民幣匯率會進一步下探到 6.8。