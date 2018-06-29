能源盤後─供需基本面維持現狀 WTI創3年新高

由於全球原油需求強勁、以及各國產量有限，投資者由於庫存下滑開始擔憂，使 WTI 原油油價連續兩天飆升至數年來的高點。

布倫特原油期貨收高 0.13 美元，或 0.001% 至每桶 77.44 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.52 美元，或 0.71%，至每桶 73.28 美元。

美國汽油期貨價格收低 -0.46% 至每加侖 2.100 美元。

天然氣收低 -0.030 美元，或 -1.01% 至每一千立方英尺 2.951 美元。

週四 (28 日) 原油價格持續提升的主要原因是美國能源信息署 EIA 週三 (27 日) 的報告稱上週原油庫存減少 990 萬桶至 4.17 億桶，為 2016 年以來最大單週跌幅，超過分析師預測的 260 萬桶，或 3 倍以上。

此外，美國出口及生產量似乎因原油的高價而不斷提升。EIA 稱美國上週原油出口量創歷史新高至 2100 萬桶，或每天 300 萬桶，並指出今年原油出口量平均每天增加了 180 萬桶，比去年同期增加 140%。

實現這一巨大的出口量是 WTI 與布倫特原油的每桶 10 美元折扣。與高價位的全球基準布倫特相比，較便宜的美國 WTI 很容易找到依低價購買的海外出口商品，如中國等。

然而，過去一週半內美國油價上漲 13%，從每桶不到 65 美元上漲至每桶 73 美元以上，導致 WTI 對布倫特的折扣大幅減少至 4 美元左右。

由於從美國墨西哥灣沿岸到亞洲的運輸成本應落在每桶 3 美元以上，美國原油的出口記錄很難再創新高。

上週末 OPEC 成員國與非成員國最後的協議是每日增產 100 萬桶原油，而好消息完全被伊朗制裁議題掩蓋。

近日，美國國務院一名高級官員週二 (26 日) 設伊朗制裁期限為 11 月 4 日，當日全球將停止任何伊朗原油的進口或受美國經濟制裁。市場的每日 100 萬桶原油差額似乎難以被其他生產國所填補，引發原油價格上漲超過 3%。