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◆台灣發行公司持股轉讓日報表
※來源：台灣證期會

1.上市公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分     姓名           目前持股  轉讓股數 方式     受讓人
福壽實業 董事           洪淵源        7,695,208   119,000 贈與     游興樺
福壽實業 董事配偶       洪淵源之配偶 11,806,730   119,000 贈與     游盛樺
光寶科技 經理人         張國揚          640,328    59,459 贈與     張傳昀
光寶科技 經理人配偶     張國揚之配偶    449,893    59,459 贈與     張傳敏
友達     經理人         陳弘祥        1,505,516 1,231,000 贈與     蔡芬芳
友達     經理人         陳弘祥          274,516   173,000 贈與     陳宣鳴
基泰建設 經理人         馮先勉        1,120,000   500,000 一般交易
潤弘精密 法人董事代表人 賴士勳        1,151,000    29,000 贈與     賴明惠
潤弘精密 法人董事代表人 賴士勳        1,122,000    29,000 贈與     賴孟歆
富邦金   子公司經理人   洪英勤          100,266   100,000 一般交易
銘鈺     法人董事代表人 謝錦興          543,766    70,000 贈與     鄭燕珍
鈺邦科技 董事配偶       林清封之配偶    527,000   500,000 一般交易

2.上櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名   目前持股 轉讓股數 方式 受讓人
台興     董事       楊萬隆  270,296   32,162 贈與 王鄭華
台興     董事       楊萬隆  238,134   16,081 贈與 楊睿安
台興     董事       楊萬隆  222,053   16,081 贈與 楊絜安
西柏科技 董事       闕河堯  968,561   15,000 贈與 周淑敏
光隆     經理人     溫燕珊  208,466   21,650 贈與 曹瑞恆
光隆     經理人     溫燕珊  186,816   21,650 贈與 曹淵齊

3.興櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名              目前持股 轉讓股數 方式         受讓人
百德     董事       旭德投資         4,900,118   18,000 辦理過額配售
百德     董事       Ace Play Holding 6,784,500   18,000 辦理過額配售
百德     董事       謝瑞木           4,728,792   16,000 辦理過額配售
百德     董事       廖子恩             567,130    3,000 辦理過額配售

4.上市公司持股未轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名         未轉讓股數  持有股數 申報股數
福懋油   董事       茂生農經         99,000 5,974,889  400,000
未轉讓理由：股價不理想
亞太電信 經理人配偶 陳曉蘋之配偶     70,000   110,000   70,000
未轉讓理由：股價不理想
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