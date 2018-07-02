【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

台股今日早盤在被動元件族群走強下延續前一交易日漲勢，不過受到中國上証指數再度重挫並創下逾 2 年新低，同時日經指數在午盤後擴大跌幅至逾 2% 拖累下，加權指數於 11 點之後翻黑下挫，收盤下跌 58.97 點；籌碼方面，外資現貨賣超 79.55 億元，期現貨合計賣超 72.72 億元。

《國際金融市場焦點分析》

週五美國公佈消費者物價支出指數年增率成長 2.3%，優於市場預期 2.2%，而核心消費者物價支出指數年成長 2%，為五年以來首次站上聯準會目標值的 2%，激勵週五美股四大指數同步上漲，惟市場因為擔心 6/30 美國將公佈對中國的投資限制將使得貿易戰升溫影響，收盤小道瓊期貨上漲 0.19%；歐盟領袖達成達成移民協議，政治風險緩解，推升歐元及英鎊同步上漲超過 0.9%。

《國際商品市場焦點分析》

週五美元指數大幅度回檔 0.95%，加上市場擔憂美國制裁伊朗措施將導致全球原油供給量大減影響，收盤 WTI 原油期貨及布侖特原油期貨分別上漲 0.95%、2.04%，惟需留意週六美國川普總統發佈推文表示與沙國王儲達成協議每日將增產 200 萬桶原油影響，導致今日早盤 WTI 原油期貨呈現下跌；美元指數回檔，推升黃金期貨及白銀期貨分別上漲 0.28%、0.98%。

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