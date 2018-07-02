【IPO追蹤】映客互娛(03700-HK)國際配售超購三倍 國内外基金認購

市場消息指，內地最大移動端直播平台映客互娛(03700-HK)的國際配售超購三倍，獲得了長線基金、著名國内外基金認購。

映客互娛(03700-HK)於6月28日起至本周三(7月4日)公開招股，發行3.023億股，10%於港公開發售，招股價介乎3.85至5元，以每手1000股計算，入場費5050.39元，7月12日在主板掛牌。



映客互娛此次發行皆為新股，按中間價4.43元計算，集資淨額約12.17億元。據映客互娛早前申請資料指，騰訊(00700-HK)於該公司上市前持有0.91%股份，雙方目前也有合作關係。公司董事長兼首席執行官奉佑生指出，騰訊等老股東對公司表示支持，承諾鎖股半年。

映客互娛目前主要收入來源為視頻直播和線上廣告收入兩部分，截止2017年底，視頻直播佔總收入比例為99.4%，而廣告收入相較於2016年增長了140%。公司稱目前已組建了廣告部門拓展廣告業務，預計未來來自廣告的收入會有較大增長。公司首席戰略官姜谷鵬稱直播平台的廣告型態與其他廣告不一樣，直播平台上的主播通過直播内容、互動送禮物形式等方式都可以產生廣告效應，這一點很吸引廣告商家。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)