白宮「貿易宮斗」一幕：一個高爾夫球場的故事 誰能說服川普？

川普政府內部圍繞多個國際貿易問題而產生的分歧持續公開化。美國政經新媒體 Axios 報導了其中一些細節。

白宮內部的其中一個分歧在於，是否要保持投資者 - 國家爭端解決（ISDS）機制，這是川普政府在北美自由貿易談判（NAFTA）上的關鍵分歧點之一。

Axios 稱，據三位熟悉內情的人士回憶，在一次難忘的橢圓形辦公室會議上，當時尚未辭職的白宮首席經濟顧問科恩（Gary Cohn）講了一個川普與蘇格蘭高爾夫球場的故事，用於說服川普不要取消 ISDS 這一國際貿易中的關鍵保護措施。

科恩當時對川普說：「總統先生，想想你在蘇格蘭的坦伯利（Turnberry）高爾夫球場吧。如果有一群鳥在第 18 個洞所處的凹地開始築巢，而且這些鳥是瀕危物種。要是 Turnberry 的居民們為了保護這些鳥而決定關閉第 18 個洞怎麼辦？」

（一個標準的高爾夫球場包括 18 個球洞，因此，第 18 個洞恰好是最後一個球洞。2014 年，川普買下了位於蘇格蘭西南部 Ayrshire 的坦伯利林克斯球場，斥資數百萬美元進行升級改造，並將球場改名為川普坦伯利（Trump Turnberry）。）

科恩還說：「如果沒有 ISDS，這些涉及國際貿易的爭端案件將會在 Turnberry 的地方法院開庭審理。屆時，當地法院將決定是否由川普來支付賠償金。」

Axios 甚至想象了科恩的心理活動：「總統先生，你更喜歡哪一個呢？是讓當地法院舉行聽證會，最終居民們決定永久關閉第 18 個球洞，並要求你作出賠償？還是選擇讓 ISDS 這種你可以選擇仲裁員、以此保住第 18 個球洞的仲裁機制來解決？」

爭論就在此時發生了。貿易談判代表萊特希澤當時插話說，這個高爾夫球場的例子「太荒謬了」。然後，川普點頭表示了對萊特希澤的贊同。川普還說，Turnberry 是世界上最偉大的地方之一，還提到了他為蘇格蘭所做的所有事情，因此科恩想象的事情「永遠不會發生」。

科恩強烈反對川普和萊特希澤關於讓北美自由貿易協定擺脫 ISDS 機制的想法。該機制允許外國企業起訴美國政府，而川普則認為這種機制損害了美國主權，並他們相信該機制所提供的法律確定性刺激了美國企業投資海外。

科恩已經離職，當前的白宮分裂為分別以美國財長姆努欽，以及納瓦羅、萊特希澤等為首的兩派。英國金融時報稱，財長姆努欽在與納瓦羅等對華鷹派的較量中暫居下風。