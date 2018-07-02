歐股盤前─貿易戰延燒、德政局動盪 歐洲Stoxx 50期指下跌0.8%

貿易戰持續延燒、德國政局動盪，今 (2) 日歐股盤前，指數期貨走跌，歐洲 Stoxx 50 指數期貨一度下跌 0.80%。

台北時間週一下午 2 點 24 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.80%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.77%，德國 DAX 指數期貨下跌 1.15%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.77%。

貿易戰情勢升溫，包括加拿大、墨西哥和中國，本週將陸續祭出反擊措施，對美國部分商品，加徵關稅。

美國於 6 月初宣布，對加拿大、墨西哥與歐盟進口的鋼鐵、鋁材，分別課徵 25% 及 10% 關稅；歐盟隨後於 6 月 22 日宣布，將對價值達 32 億美元的美國商品，加徵關稅。

加拿大也對美國的鋼鋁重稅，祭出反擊措施，7 月 1 日起，對美國進口鋼鋁產品，徵收 25% 關稅；且另對 250 項產品，課徵 10% 關稅。

本週四、五，墨西哥與中國，將分別對包括豬肉在內的多項美國農產品，加徵關稅。

歐洲政壇消息方面，德國內政部長 Horst Seehofer，因無法接受歐盟上週達成的難民協議，日前已向總理梅克爾提出辭呈，使得才成立 3 個多月的聯合政府，面臨更多不確定性。

經濟數據方面，歐元區將於倫敦時間週一上午 9 點，公布 6 月 Markit 歐元區製造業採購經理人指數 (PMI) 終值。