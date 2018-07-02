按下葫蘆浮起瓢：內政部長辭職 梅克爾內閣再度面臨分裂危機

當地時間周日，因不滿德國總理梅克爾未做出有效行動限制移民流入，德國內政部長 Horst Seehofer 宣布辭去基社盟主席和內政部長職務。

Horst Seehofer 一直在推動梅克爾修訂德國的移民政策。兩周前，Seehofer 向梅克爾發出了最後通牒，要求梅克爾必須在歐盟內達成協議，禁止在其他國家申請庇護的難民再入境德國，否則將要驅逐邊境附近的難民。梅克爾曾暗示自己反對這一舉動。

部分來自北非的難民乘船自地中海北上，從義大利、希臘、西班牙等地中海沿岸國家登陸歐洲，再進一步北上進入德法等國。基社盟希望已經在沿岸國家登記的難民，不再進入德國加重難民負擔。

歐盟在上周四的峰會上通宵達旦達成了協議，同意成員國的移民中心設立基於自願原則。

包括路透、華爾街日報在內的多家媒體援引消息稱，Seehofe 抱怨與梅克爾的會談「毫無效用」，並在閉門會上對同僚稱，歐盟上周達成的移民政策共識，並不會減少流入德國境內的難民。儘管部分基社盟成員試圖說服 Seehofe 改變主意，但他依然選擇辭職。

德新社報導稱，若基民盟在移民問題上支持管控，內政部長會繼續在政府內履職。梅克爾所在的基民盟周日通過了一項決議，支持德國總理對移民問題的立場。

梅克爾仍然希望維持基民盟和基社盟的聯盟關係。她在周日提到，希臘和西班牙都已經同意接納滯留在德國巴伐利亞 - 奧地利邊境的難民，希望這能緩解內政部長 Seehofer 的擔憂。

梅克爾強調，基民盟仍然希望與基社盟繼續合作。她對德國電視二台 ZDF 稱，兩黨的分歧在於減少移民的方式，而非減少移民這一目標。

基民盟依賴與基社盟的聯盟，方能維持德國目前的聯合政府。如果兩黨被迫分裂，德國將再度回到三個月前的政治真空狀態，可能被迫需要再度大選。

Seehofer 乃至基社盟近來對移民政策頻頻發難，巴伐利亞州的選情膠着被認為是原因之一。基社盟的大本營巴伐利亞州將在 10 月 14 日舉行州選，反移民政黨 AfD 的崛起正在分流選票，基社盟擔憂自己在當地議會的絕對多數難保。

不過從目前的民調狀況來看，巴伐利亞州的選民似乎更同情梅克爾，而不是內政部長或是當地州長 Markus Soeder。

亦有德國政治評論指出，Seehofer 的辭職是在政治生涯即將告終之際，試圖泛起最後一點水花。

「Seehofer，一個在基社盟幾乎已經喪失了權力的人，現在似乎想置於某種政治性自殺中…… 他想沿着這一路徑結束自己的政治生涯：先是我，接下來到黨，最後有可能是這個國家。」 德國《圖片報》社論稱。