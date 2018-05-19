〈觀察〉傳統通路導入智慧零售元年 看哪家創新最吸睛

進入 2018 年後，統一超 (2912-TW)、全家 (5903-TW) 陸續發表無人店和科技概念店，引發高度討論話題，不少零售通路業者也陸續導入新科技進入智慧零售版圖，讓實體店購物變得更智慧也有趣，可觀察到藥妝通路龍頭屈臣氏今年規劃出全新第 8 代店型，是全球屈臣氏首見，台灣家樂福也領先亞洲各國啟用自助結帳機台，顯然傳統零售跟著科技的發展與時俱進已是趨勢。

屈臣氏在台總店數逾 550 間，是全台店數最多的藥妝通路，每年皆積極進行門市改裝，而今年看準新零售商機，將東區旗艦門市統領店改裝成全球首間 Tech-Fun 玩美概念店。

在此次的玩美概念店中，屈臣氏看準網紅帶動的商機，導入全新 Live 玩美直播秀，消費者透過螢幕可即時觀看屈臣氏粉絲團直播，另一方面，改良過去試妝台的設計，將專業化妝燈鏡結合螢幕裝置，並於檯面上陳設彩妝品及感應裝置，消費者將產品放置到感應裝置後，螢幕則會顯示產品資訊及使用教學影片，以增加消費者的購買意願。

同時，屈臣氏此次也導入自助結帳櫃檯，並設置智慧美容顧問裝置，藉此與消費者增進互動，全力邁向智慧零售。

由於屈臣氏網路商店訂單有超過 2 成為選擇門市取貨，顯示 O2O 的趨勢正持續發展，因此，屈臣氏也提出最新 O+O 概念，讓消費者在門市可直接於線上下訂購。

家樂福則是選在台北天母店，首次啟用自助結帳機台，讓少量購物的客人能有效縮減排隊結帳時間，以優化購物體驗；除歐洲地區分店以外，是亞洲第一個引進這套智慧結帳系統的國家，也領先國內其他同業。

而超商的無人店和科技概念店中，又以 7-11 最有突破性，儘管目前尚未對外開放，僅內部員工測試，但採取臉部生物特徵辨識、商品辨識系統、感應式自動化 open show case、icash、智能語音互動、自助結帳 POS 系統和電子標籤等，一口氣結合 20 多家國內外廠商的最新技術。

整體來看，2018 年無疑是各大零售業者引進創新零售科技的元年，能提供最貼近消費者、最有感且最便利的新體驗，就能引發討論聲浪進一步帶動來客。