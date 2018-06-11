大潤發已有100家完成天貓新零售改造 整體效益提15%

阿里巴巴 (BABA-US) 和大潤發宣佈，已完成全國 100 家門店改造，實現 3 公里範圍內 1 小時送達，並全面參與天貓 618 理想生活狂歡季。

大潤發新零售改造店遍佈全國各個地區的一二三線城市，包括上海、廣州、青島、瀋陽、哈爾濱、長沙、佛山、揚州等地。截至 6 月 11 日，華東 (江浙滬皖) 地區最多達到 41 家。

官方資料顯示，經過數位化改造後的門店，整體效益提升 15%。未來大潤發還將繼續與阿里新零售的各個業務探索融合點，目前已有幾十個專案在對接中。

截至 6 月 11 日，已有超過 100 家大潤發門店完成了新零售改造，遍佈華東、華北、東北、華中和華南 5 大區域。新零售改造借鑒了盒馬的懸掛鏈系統、接入了盒馬的物流接單能力，同時運用了數位化的門店運營管理系統，同時有了手淘首頁的流量入口。

這表明，家住大潤發周邊 3 公里內的用戶，都可以通過手機淘寶 App 享受到盒馬同等待遇，大潤發內絕大部分商品，均可享受 1 小時內滿人民幣 29 元免費送達。

今年 3 月，大潤發新零售改造正式啟動。到今年底前，全國近 400 家大潤發門店，將陸續完成新零售改造，接入線上運營能力。

以最早完成改造的上海閘北店為例，作為大潤發在大陸的第一家門店，迄今已經營 20 餘年。3 月完成改造後，目前閘北店的日訂單量在峰值可達到 5000 單，單店坪效整體提升 30%。

聯商網援引業內人士認為，大潤發的數位化改造，也對天貓新零售未來進一步探索有巨大價值。

今年底前，全國近 400 家大潤發門店都將完成改造，覆蓋整個大陸地區。

今年 618 理想生活狂歡季，大潤發、天貓首次實現聯動。在天貓 618 期間，大潤發推出的「線上 618，線下大潤發」活動，提供多種優惠。

截至今 (11)13:30，持有中國大潤發 15.7% 的潤泰全 (2915-TW) 股價報新台幣 64.5 元，或 - 0.77%。