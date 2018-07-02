調查：下半年鐵礦石價格料跌13% 受中國經濟放緩跡象等因素拖累

路透調查顯示，中國經濟放緩的跡象，以及中美不斷惡化的貿易糾紛帶來大幅關稅的風險，將抑制市場對鐵礦石的需求，這將在今年下半年使鐵礦石價格下跌13%。

今年上半年增幅創下紀錄高位後，未來六個月中國鋼鐵產量料將放緩，因國內消費走軟，而且出口因保護主義擡頭而受到抑制。

據路透對16位分析師的調查，今年7-12月指標62%的鐵礦石對中國的出口均價將為每噸61美元，低於上半年時的70美元。

巨大的利潤率刺激了中國今年的鋼產量，5月時達到創紀錄的8,113萬噸。但在信貸緊縮及基建投資放緩之際，中國的需求可能將下降。

「我們預計中國...基建和地產等鋼鐵密集型產業將逐步放緩。因此隨著2018年時間的推移，鋼材需求應開始推遲並下降。」瑞士寶盛集團大宗商品策略師Carsten Menke稱。

Menke預計第三季鐵礦石均價將為每噸60美元，10-12月將降至57.50美元。

「假如越來越多的國家采取措施阻止中國的出口，那麽越加升溫的全球保護主義可能加快產量下滑的速度，」他稱。

隨著中國準備在周五對數以百計的美國進口商品加征關稅，以回應特朗普政府計劃對500億美元中國進口商品課征關稅，加拿大等其他國家據報也有意對中國和其他國家的鋼材加征關稅。

今年迄今鐵礦石價格累計已下跌近11%，上周五跌至每噸65.02美元，接近一個月低位，反映市場供應良好，中國港口的鐵礦石庫存接近紀錄高位，盡管有些供應中斷，比如英美資源集團(AAL.L)的巴西Minas-Rio礦場暫停運營。

「不能看多鐵礦石價格，因為鋼材需求下降，而且高等級鐵礦石供應增加。」英國咨詢機構MEPS的Jeremy Platt稱。

路透馬尼拉7月2日

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