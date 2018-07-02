中國將大幅放開市場準入 反對任何形式的貿易保護主義--商務部部長

中國商務部部長鐘山日前撰文指出，中國將堅定不移推動更高水平開放，大幅度放寬市場準入，創造更有吸引力的投資環境，實行高水平的貿易和投資自由化便利化政策，探索建設中國特色自由貿易港，推動形成全面開放新格局。

周一刊登在人民日報的文章並稱，中國將堅持做多邊貿易體制的積極參與者、堅定維護者和重要貢獻者，以高水平開放推動高質量發展，在擴大開放中與各國分享機會和利益。這是中國基於發展需要作出的戰略抉擇，同時也是在以實際行動推動經濟全球化造福世界各國人民。

「新形勢下，中國將堅持對外開放基本國策，積極促進『一帶一路』國際合作，始終謀求開放創新、包容互惠的發展前景。」他稱。

他並稱，將堅定不移推動建設開放型世界經濟，維護世貿組織規則，支持多邊貿易體制，推進區域經濟一體化，促進自由貿易區建設，反對各種形式的保護主義，主動開放市場，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。

文章還表示，中國將堅定不移推動構建人類命運共同體，秉持共商共建共享的全球治理觀，推動構建總體穩定、均衡發展的大國關系框架，按照親誠惠容理念深化與周邊國家合作，堅持正確義利觀和真實親誠理念加強與發展中國家合作，積極承擔國際責任和義務，推進國際經濟合作與交流，促進共同發展。

路透北京7月2日

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