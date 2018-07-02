被動元件多頭回神 華新科衝歷史天價 股后國巨挑戰前波高點

被動元件下半年開盤持續飆漲，由於產業供需仍吃緊，各廠產品仍有漲價空間，股后國巨 (2327-TW) 挾 6 月營收、獲利看俏的題材帶動下，股價率先帶頭衝，盤中最高衝上 1215 元，逼近前波高點；華新科 (2492-TW) 同樣看好下半年市況，股價再衝歷史天價 458 元，帶動旗下信昌電 (6173-TW)、瀚宇博 (5469-TW) 雙雙攻上漲停。

另外奇力新 (2356-TW) 7/5 即將除息，股價率先啟動除息行情，早盤最高漲幅逾 9 % 同樣逼近漲停。

被動元件下半年漲勢看俏，華新科董事長焦佑衡日前指出，降價時代已經過去，預期今年下半年被動元件需求還是強勁，利多帶動今日早盤股價一度逼近漲停，最高衝到 458 元，再寫歷史新天價。

而股后國巨表現也不遑多讓，受惠漲價帶動，6 月營收、獲利有望再往上，今日股價最高漲幅 8%，帶領被動元件族群表現。

華新科集團旗下子公司也備受關注，瀚宇博攻漲停價 33.5 元，信昌電也飆奔漲停 130 元，股價雙創歷史新高。

奇力新 7/5 即將除息，早盤股價也逼近漲停，另外禾伸堂、凱美也同樣有半根停板以上漲幅，而大毅 (2478-TW) 則在平盤附近徘徊，漲幅約逾 1 %。

奇力新相關權證。（資料來源：鉅亨網整理）

第 3 季是消費性電子產品的傳統旺季，法人表示，以目前被動元件包括 MLCC 及晶片電阻處於供不應求狀況下，供需狀況只會更吃緊，甚至連鋁質電容等供應也會更緊俏，預料報價也將持續走揚。

若投資人看好其後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：奇力新群益 7B 購 02 (076661-TW)、奇力新台新 7C 購 02 (080569-TW)、奇力新第一 7C 購 01 (080436 -TW) 等。

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