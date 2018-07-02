〈亞洲區塊鏈高峰會〉相關應用遍地開花 許毓仁建議台灣設區塊鏈特區

2018 亞洲區塊鏈高峰會今 (2) 日展開，會中聚集各國專家針對區塊鏈和加密貨幣發展進行分享，而亞洲區塊鏈高峰會主要推動者立委許毓仁表示，台灣過去有不少區塊鏈概念性應用，包括運動、醫療、音樂及金融貿易等，各種應用遍地開花，建議政府可考量設立區塊鏈特區，台灣現階段具備亮眼的硬體實力，有機會發展成為區塊鏈中心島。

許毓仁表示，區塊鏈技術和加密貨幣，對台灣產業是顛倒性的重整，去中心化可以改變過去產業因為人為造成的安全疑慮，而台灣位於亞洲的樞紐重鎮，以科技島自居，面對新興區塊鏈科技，許多法規上不完整的情況下，希望透過此高峰會，吸收各國經驗讓政府參考，並盼台灣能朝區塊鏈中心島的目標邁進。

針對台灣的優勢部分，許毓仁說，台灣現階段具備極佳的硬體實力，也有全球企業爭搶的軟體人才，在去年中國政府禁止 ICO(首次代幣發行) 後，中國的資金與技術流向日本、台灣和韓國等地區，若台灣能一鼓作氣，趁此機會發展成區塊鏈島，將為區塊鏈產業搶下領先的一席之地。

幣安 (Binance) 交易所創辦人暨執行長趙長鵬在會中也指出，台灣在區塊鏈領域優勢部分，包括具極佳的採礦設備，台灣有大型的品牌和製造商，能完善硬體安全措施，這部分的優勢還尚未充分運用。

趙長鵬表示，由於台灣認為加密貨幣風險高，讓台灣相較於其他國家，較晚開始討論區塊鏈，但雖然晚了，但台灣具有極佳的硬體優勢，且金管會也採取開放態度，讓台灣極有機會可以成為亞洲區塊鏈中心。

金管會副主委鄭貞茂與立委許毓仁等人，針對亞洲政府在區塊鏈發展所扮演的角色進行專題座談。(鉅亨網記者許雅綿攝)

★鉅亨小聚開課了!

【區塊鏈】

7/11(三)「2018 區塊鏈的落地應用」

聽聽這項顛覆性的技術，到底如何翻轉世界?

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/Blockchain/

【虛擬貨幣】

7/19(四)「買不到更想要！虛擬貨幣實戰與攻略的關鍵課」

用新思維開啟投資新格局!

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/cryptocurrency/