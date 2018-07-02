蘋果供應鏈新兵安力今掛牌上櫃度蜜月 盤中漲幅逾5成

蘋果 (AAPL-US) 供應鏈金屬沖壓及壓鑄件廠安力國際 (:5223-TW) 今 (2) 日以 27 元掛牌上櫃，早盤以 42 元開出紅盤，盤中漲幅超過 5 成，最高價達 42.95 元，啟動蜜月行情。

安力國際深耕散熱應用領域，提供精密金屬壓鑄、沖壓、CNC 加工一站式整合服務，為各領域關鍵零組件解決方案之提供者，安力去年美系筆電大廠占營收比重已超過 40%，法人估今年比重將突破 5 成。

安力國際董事長許振焜表示，安方中國大陸 3 家子公司，都取得汽車行業 IATF16949 認証，已陸續接獲應用於油門或剎車之腳踏板、車燈散熱片支架以及車用導航儀器屏蔽罩等訂單，並持續與其他客戶洽談汽車電機馬達之外殼以及行車電腦 (內部控制器) 外殼行車電腦機構件、陸系車用大燈 LED 模組散熱件等業務，安力於中國大陸深耕多年，預期監控攝像系統以及民生用品零組件將是下一波營運成長重點之一。

安力國際今年第 1 季營收 2.84 億元，毛利率也提升到 30%，許振焜表示，以往安力只向美系筆電大廠出貨散熱模組風扇框架，今年新增散熱鰭片組零組件，推估美系筆電大廠今年占安力營收比重可望維持在 50% 以上，看好今年整體業績將逐季成長。

安力國際 5 月合併營收達 1.36 億元，年增達 44%，累計 1-5 月合併營收 5.19 億元，年減 0.27%。

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