台股盤中─大盤表現優於亞股 激勵投資人信心回籠

台股今 (2) 日進入 2018 年下半年第 1 個交易日，早盤表現獨強亞洲股市，激勵投資人持股信心回籠，但盤中因韓國股市跌幅加大，造成台股的震盪拉回一度由紅翻黑，證券分析師說，台股技術面轉佳是目前最大優勢，不過上週五指數大漲 182 點後，今日震盪在所難免。

台股集中市場加權股價指數今日早盤開在 10852.17 點，最高為 10886.2 點，最低為 10815.31 點，就技術指標而言，大盤 KD 值呈現低檔黃金交叉，MACD 柱狀體翻紅，對台股為有利多方的格局。

早盤亞股普遍走弱，日本、韓國、上證、深圳股市指數都呈現弱勢，唯獨台股表現強勢，證券分析師張陳浩指出，上周五台股收周線、月線及半年線同時，外資賣盤減緩且有小幅買超，對投資人信心有激勵的效果。

權值股方面，台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW) 及聯電 (2303-TW) 今日盤中走穩，對穩定台股盤面效果也佳。

證券分析師黃漢成說，台股進入下半年電子產業旺季，IC 設計聯發科 (2454-TW)、PCB 及蘋果概念股大立光、玉晶光 (3406-TW)，營收動能可望逐步回升，另外被動元件漲價效應仍未停歇，也將持續帶動台股向上。

★鉅亨小聚開課了!

【區塊鏈】

7/11(三)「2018 區塊鏈的落地應用」

聽聽這項顛覆性的技術，到底如何翻轉世界?

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/Blockchain/

【虛擬貨幣】

7/19(四)「買不到更想要！虛擬貨幣實戰與攻略的關鍵課」

用新思維開啟投資新格局!

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/cryptocurrency/