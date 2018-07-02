台股盤後─貿易戰白熱化+均線反壓蓋頭 量能未出大盤收黑也收當日最低

台股今 (2) 日進入 2018 年下半年第 1 個交易日，市場仍陷於美中、美歐貿易戰恐慌導致指數持續下挫，加上美股電子盤也黯淡無光，台股大盤終場以 10777.94 點作收，較前一交易日下跌 58.97 點或 0.54%，市場成交值為 1425.81 億元，低於月成交均量，投資人目前仍靜待各公司 6 月營收及季報出爐。

盤面上被動元件股仍是大盤強勢族群，國巨 (2327-TW)、華新科 (2492-TW) 等股價強勢上漲，華新科更是漲停鎖住作收，帶動華新 (1605-TW)、精星(8183-TW)、瀚宇博德(5469-TW)、精成(6191-TW) 的集團股強勢表現局面。

台股今日一度獨強亞洲股市，早盤一度激勵投資人持股信心增加，不過盤中因韓股跌幅加大，日經指數更紅翻黑，終場造成台股震盪拉回，以全場最低點作收，證券分析師張陳浩說，台股技術面轉佳是目前最大的優勢，唯獨上一日交易指數大漲 182 點之後，加上量能無法有效放大，季線及半年線蓋頭反壓在上，造成台股今日集中市場震盪收黑。

台股指數今日早盤開在 10852.17 點，最高 10886.2 點，終場收在 10777.94 點，市場成交值為為 1425.81 億元，就技術指標而言，大盤 9 日 KD 值呈現低檔黃金交叉。

早盤亞洲區域股市走弱，日本、韓國、上證、深圳指數皆弱勢，張陳浩強調，上周五台股收周線、月線及半年線，外資賣盤略有減緩並小幅買超，對投資人信心有激勵效果；另外大立光 (3008-TW) 與聯電 (2303-TW) 盤中股價走穩，也一度穩定台股盤面走勢。

證券分析師黃漢成說，台股進入下半年電子產業旺季，包括 IC 設計的聯發科 (2454-TW)、PCB 及蘋果概念股的大立光、玉晶光 (3406-TW)，營收狀逐步攀升，是目前市場關切重點，另外，被動元件漲價效應持續在今日盤面上反應，推動電子股今日占大盤成交比重 73.98%，金融股雖有京城銀行與安泰銀行合併的消息傳出，並未受到激勵，金融股指數終場收跌 0.88%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，目前市場注意半年報中，具匯損回沖利益的個股，同時，歷年 7 月是食品股強勢表現月份，也值得留意。

★鉅亨小聚開課了!

【區塊鏈】

7/11(三)「2018 區塊鏈的落地應用」

聽聽這項顛覆性的技術，到底如何翻轉世界?

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/Blockchain/

【虛擬貨幣】

7/19(四)「買不到更想要！虛擬貨幣實戰與攻略的關鍵課」

用新思維開啟投資新格局!

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/cryptocurrency/