台股盤前─美中貿易戰牽動敏感神經 外資轉買有助上攻11000點

台股上周收復年線，半年線上漲 194.05 點，半年 K 線連 5 紅，外資也終止連 10 賣，美股收紅，有助今 (2) 日台股向上攻 11000 關卡，法人認為，進入下半年，對台灣影響極大的 Apple 將開始進入向供應鏈積極拉貨的週期，可觀察蘋概股的表現，另外，台積電 (2330-TW) 能不能重啟填息，也有助行情表現。

台股上周五大漲 182.63 點，以 10836.91 點作收，順利收復年線，成交值 1396.92 億元，三大法人外資及陸資買超 21.56 億元，外資自營商賣超 0.55 億元，投信買超 0.76 億元，自營商自行買超 1.49 億元，自營商避險買超 8.1 億元，合計買超 31.93 億元；外資中止連 10 賣，台指期多單重回 3 萬口。

元大 2001 基金經理人劉家宏表示，全球經濟仍在正向循環尚未反轉，但資金開始隨政策緊縮，加上進入景氣末升段市場較為敏感，全球貿易戰升溫使得大幅震盪將難免。

劉家宏表示，只要總體經濟尚未反轉，資金面的短期負面影響反可製造低接機會；進入下半年， Apple 將開始進入積極拉貨週期，由於 iPhone 規格持續提升，相關供應鏈可受惠，另外供應比重提高的供應鏈營運也將進一步增溫；5G 概念及原物料也是看好的族群。

美中貿易戰仍是牽動國際股市走向的重要因素，短期要注意的是中美貿易清單將在 7 月 6 日公布，外資近 10 個交易日賣超逾 800 億元，內資相對有撐，外資上周五轉買，後續能不能持續轉為買超是多方重要訊號。

法人認為，台股跌深後反彈，反彈強度較預期優，不過，季線、半年線在 10880 附近形成壓力，加上市場不確定因素仍多，短線先以跌深反彈看待；短線上檔壓力大，不過日 KD 為超賣區，有機會反彈，不過仍可能再拉回。

6 月營收將陸續公告，加上除權息旺季到來，台積電能否重啟填息，有助提升市場信心，聯電 (2303-TW) 宣布將購買與富士通半導體合資的 12 吋晶圓廠日本三重富士通半導體 (MIFS) 全部股權，今日恢復交易的走勢也是市場關注焦點。

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