政策收緊 A股上半年IPO通過率不到五成

A 股上半年 IPO(首次公開募股) 通過率不超過五成，業內人士指出，下半年 IPO 發行節奏和數量可能和上半年差不多，預計中國證監會對市場准入繼續從嚴把關。

先前鴻海旗下的工業富聯 (FII) 上市案、小米 CDR(中國存託憑證) 案都在短短數十日火速獲得中國監管機構的批准。不過，FII 上市行情好沒多久，隨即重摔跌停。小米 CDR 隨後也宣告延遲上市計畫，據傳中國官方考量流動性趨緊，實質上已暫緩 CDR 的發行事宜，預計等大盤趨穩站回 3000 點關卡後，再考慮擇機發行。

工業富聯近期走勢 (圖自新浪財經)

事實上，儘管 A 股 IPO 發行加速，中國證券監督管理委員會發行審核委員會 (下稱發審委) 對 IPO 企業的首發申請依舊維持從嚴審核。Wind 統計數據顯示，今年上半年發審委共審核了 118 家 IPO 企業的首發申請，其中有 58 家企業成功過會，過會率 (指 IPO 申請通過政府部門審批通過的比率) 約為 49.15%。

據 Wind 統計數據顯示，2017 年上半年發審委共審核了 275 家 IPO 企業的首發申請，通過率約為 81.45 %；而 2016 年上半年發審委審核 IPO 首發申請過會率，則高達約 91.3%。

這麼對比下來，明顯看出今年上半年 IPO 企業的過會率偏低。在今年上半年順利過會的企業中，按照上市板來看，其中主機板通過的企業最多，為 37 家，創業板和中小板分別為 11 家和 10 家。

2018 年上半年上會接受審核的 118 家企業中，有 44 家企業的首發申請遭拒，未通過率約為 37.29%，去年同期首發申請的 IPO 企業中，有 37 家企業的 IPO 首發申請被否，未通過率約為 13.45%，2016 年同期的這一指標則約為 6.09%。

新時代證券首席經濟學家潘向東認為，2018 年上半年 A 股 IPO 過會率低、審核數量降低，門檻提高，「兩低一高」特徵明顯，尤其新經濟企業在 IPO 中受重視程度越來越高。

展望 2018 年下半年，新時代證券首席經濟學家潘向東認為，在金融去杠杆、嚴監管、防風險的原則下，A 股 IPO 審核一是進一步趨嚴，追責更加嚴格；二是審核節奏加快，但通過率不會明顯增加；三是審核進一步向新經濟企業傾斜；四是優質企業上市排隊時間縮短，上市速度加快；五是 IPO 堰塞湖現象得到緩解，監督制約機制進一步完善；六是問題 IPO 企業撤回數量進一步增加，券商投行嚴把關成為常態。

正因中國官方從嚴審核，今年來 A 股 IPO 市場還掀起一波撤單潮。據統計，截至 6 月 28 日，2018 年上半年 IPO 撤單企業數量為 148 家，反觀去年全年撤回 IPO 申請的企業數量共有 146 家。

經濟學家宋清輝認為，今年證監會加強了對擬上市公司的審核力道，因而導致 IPO 企業撤單激增。其次，有些企業也可能是為了「避風頭」，也有可能本身問題較多，需要撤回加以彌補。投行人士指出，如果企業 IPO 被否，該企業三年之內不能借殼上市，如果主動撤回 IPO 申請，反而多了一種上市路徑。

至於券商上半年 IPO 保薦成績，也是市場關注的焦點。舉統計，廣發證券 (000776-CN) 在今年上半年保薦的 IPO 企業數量為 5 家，最終過會率為 100%；緊接著是國泰君安 (601211-CN)，上半年保薦 IPO 企業為 5 家，有 4 家通過，過會率為 80%。至於今年上半年海通證券 (600837-CN) 保薦 IPO 企業同為 5 家，僅 1 家企業成功過會，過會率僅為 20%。