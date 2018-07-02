【異動股】白酒板塊迅速走強 古井貢酒(000596-CN)漲超8%

今日早盤，白酒板塊迅速走強。截至發稿，古井貢酒(000596-CN)大漲8.26%報96.11元，今世緣(603369-CN)漲3.81%報23.7元，山西汾酒(600809-CN)漲3.72%報65.23元，伊力特(600197-CN)漲3.59%報23.36元，口子窖(603589-CN)漲3.48%報63.59元，洋河股份(002304-CN)漲3.32報135.97元，老白幹酒(600559-CN)漲3.1%報20.61元，五糧液(000858-CN)、貴州茅台(600519-CN)亦有上漲表現。

國金證券表示，從歷史經驗來看，6月份是持有白酒股的最佳時期，過去10年相對於大盤取得相對收益的概率為100%，取得絕對收益的概率也在70%以上。雖然二季度是白酒板塊業績真空期，但同期利好消息較多，白酒行業情緒向好的表現有望持續到二季度末，板塊整體估值中樞仍有望上移。7月份、8月份板塊將逐步進入業績驗證期，經過前期板塊系統性上漲，業績情況將推動三季度板塊大概率走出分化行情。

此外，古井貢酒(000596-CN)7月1日發布業績預告，公司預計2018年1-6月歸屬上市公司股東的淨利潤8.23億至9.33億，同比變動50.00%至70.00%。公司稱，與去年同期相比，本期淨利潤增長的主要是因為為營業收入的增加和産品銷售結構上移所緻。

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