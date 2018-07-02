人民幣中間價今日上調9點報6.6157 結束八連降

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2018年7月2日人民幣兌美元中間價報上調9點，報6.6157，上一交易日中間價6.6166;上一交易日官方收盤價報6.6246，上一交易日夜盤收盤報6.6205元。

上周五，在岸、離岸人民幣匯率即期匯率亦雙雙低開，離岸人民幣匯率開盤即跌破6.65，在岸人民幣匯率也逼近6.65。然而，臨近午間，在岸、離岸人民幣對美元匯率均出現拉升。其中，在岸人民幣對美元匯率升至6.60附近，離岸人民幣對美元匯率升至6.62下方。

這或許是近期人民幣對美元匯率走勢的一個縮影：盡管人民幣對美元匯率出現連續下跌，但在岸、離岸市場情緒基本穩定。分析人士表示，近期人民幣匯率走弱是對此前人民幣過快升值走勢的修正。人民幣匯率雙向波動、彈性加大，有利於市場化機製的發揮。

面對近期人民幣匯率較大幅度回調，市場表現淡定。多位銀行人士對記者表示，部分企業會選擇在人民幣匯率回調時逢高結匯。目前併沒有出現太多盲目購匯的現象。

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