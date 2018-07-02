廣告費激增、現金短缺又涉84宗訴訟糾紛 恐成藝星醫美赴港IPO障礙

大陸第二大私立醫美公司藝星醫美 6 月 15 日向港交所遞件申請上市，雖然近 2 年淨利潤增長近 9 倍，但廣告開支激增、現金短缺、流動負債高企，加上藝星涉及 84 件訴訟糾紛，可能成為它赴港 IPO 的障礙。

根據招股說明書顯示，藝星醫美營收從 2015 年的人民幣 4.05 億元增加至 2017 年的人民幣 10.37 億元，複合增長率達 60%，而淨利潤則從人民幣 1298.1 萬元增至人民幣 1.14 億元，2 年間增長近 9 倍。

藝星醫美的收益主要源自于美容外科醫療美容服務，包括整形手術、注射、美容皮膚科服務等。從主營業務來看，2017 年，整形手術服務收益占總收益 47.8%，注射醫美收益占比 38.3%，美容皮膚收益占 13.4%。

不過，截至 2017 年 12 月 31 日，藝星醫美擁有總負債約人民幣 3.9 億元，其中流動負債總額約人民幣 3.53 億元，占總負債 90.5%。公司披露 2017 年末，持有現金僅人民幣 1.2 億元，並不足以償還流動負債，這或許是促使藝星赴港 IPO 集資的原因。

另外，根據 Frost & Sullivan 報告顯示，以 2017 年收益計算，藝星醫美在所有中國私立醫療美容連鎖集團中排名第二，占市場總額的 1.3%。如果這個資料準確的話，顯然目前的中國私立美容連鎖市場仍高度分散。

值得注意的是，藝星醫美的淨利率雖然逐年有所上升，但仍處於高毛利、低淨利的狀態。招股書顯示，其 2015-2017 年的毛利率分別高達 50.4%、54.2%、53.3%，其中，外科整形手術毛利率更是高達 63.5%。

但藝星醫美 2015-2017 年的綜合淨利率分別僅為 3.2%、6.8%、11%。這也是整個醫美行業的通病，根據公開資料顯示，新三板上市公司麗都整形、華韓整形、榮恩醫療等機構，毛利潤都在 50% 以上，淨利潤均低於 15%，最低者只有 7%。

另外，醫美機構淨利率偏低的主要原因之一是行銷費用過高。招股書顯示，2017 年藝星醫美銷售費用為人民幣 3.05 億元，占同期毛利潤比例高達 55%，2015 年、2016 年，藝星醫美銷售費用占毛利潤的比例均超過 60%。

對於藝星醫美來說，巨大的行銷投入為其帶來用戶與收入的同時，也帶來了一定的隱藏風險。藝星醫美在招股書的「風險因素」中表明，或會遭協力廠商提起肖像權及智慧財產權侵權或盜用索償，可能導致支出法律費用，倘若判決不利，則可能影響業務。

據統計，藝星醫美曾牽涉 77 宗肖像權糾紛，包括 72 宗已透過支付總賠償約人民幣 260 萬元解決的糾紛，另外有 5 宗未決肖像權糾紛，提出的賠償總額為人民幣 71 萬元。與此同時，藝星醫美也曾多次受到監管部門處罰。

另外，2013 年，一家名為 Medipartnerco.，Ltd 的韓國醫美公司將其告上法庭，訴稱其以 Medipartnerco.，Ltd 連鎖機構的身份進行虛假宣傳，導致該公司多次接到對其服務不滿意的消費者的投訴，對其聲譽產生了極大影響。經審理，法院判定上海藝星構成虛假宣傳，判決其賠償損失並停止侵權行為。

經濟學家宋清輝接受《長江商報》採訪時表示，相較於審批嚴苛的 A 股市場，港股 IPO 門檻依然寬鬆得多。在交易所之間競爭日趨激烈的背景下，當前是港股上市最為寬鬆的時期，藝星醫美此時赴港 IPO，背後可能是出於順利上市的考慮。不過，藝星高度依賴於其品牌形象及聲譽，也會因整形和醫美這一特殊業務或成為客戶投訴、申索及訴訟的對象。