毅嘉7/12法說會 法人聚焦3大重點

毅嘉 (2402-TW) 預計 7 月 12 日召開法說，將公布第 2 季財報及第 3 季展望，其中包括營運、新技術在 AR/VR、人工智慧 (AI)、無線充電的布局及蘇州廠停工影響等，將是法人聚焦三大重點。

毅嘉上周五暫停交易說明蘇州廠因環保議題停工整改的影響，6 月營收結算月減 10%，雖然公司認為並沒有因停工掉單，只是交期調整，但今 (2) 日恢復交易，股價跳空跌停開出，重挫至 16.7 元，跌停委賣單逾 7600 張。

毅嘉 6 月合併營收 5.73 億元，月減 10%，年減 9%，主要是受 6 月下旬蘇州廠區停工整改的影響；合計第 2 季集團合併營收 17.9 億元，季增 12%，年增 2%；累計前 6 月合併營收 33.83 億元，年增 5%。

毅嘉表示，蘇州廠無預警全面停工事宜，目前正積極與蘇州環保局溝通，盡速完成復工申請，相關產能已調度台灣廠支援，預估約影響 6 月蘇州廠原銷售預算金額 10%，7 月情況還要看實際天數決定。

毅嘉強調，正與當地主管機關積極溝通，期望能盡速完成復工申請，未來在蘇州廠復工暫時性因素排除後，出貨動能將復甦反應，整體營運將回歸逐季攀升的成長動能。

毅嘉今日一開盤股價以 16.7 元跌停開出，早盤跌停深鎖，失守季線及半年線，短線從 6/13 的 23.4 元下跌，跌幅 28.63%；7 月 12 日將召開法說會，屆時是否可以復工，及停工的影響仍是法人關注焦點。

毅嘉持續進行製程技術提升，布局高階產品，去年第 4 季開發高階顯示面板應用的產品與製程，提供一站式整合服務，可望今年顯現成果；相關在擴增實境與虛擬實境、人工智慧、無線充電等的布局，也將引來關注。

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