毅嘉蘇州廠停工 預定7月9日至7月16日間完成復工 衝擊6、7月營收

毅嘉 (2402) 子公司毅嘉 (蘇州) 在今年 5 月 23 日及 6 月 27 日期間，因環保議題受到蘇州環保局稽查，導致部分產線隔離停工，而蘇州廠區平均月營收 5 億元，而蘇州廠區營收占毅嘉整體營收約 80%，對 6 月營收影響約原預算銷售金額 10%，約 6000 萬元，毅嘉指出，7 月營收須視實際停工天數而定，蘇州廠預定 7 月 9 日至 7 月 16 日間完成復工。 毅嘉表示，蘇州廠受到蘇州環保局稽查，進而影響 C 棟鍍銅車間及蝕刻車間兩個車間部分產線隔離停工，已調度其他產線因應，並於 6 月 10 日完成整改工程，並提報蘇州環保局待完成核備。



不過昨 (28) 日蘇州環保局再次要求毅嘉 (蘇州) 落實停改命令，毅嘉目前仍積極溝通釐清，希望爭取即時復工。目前預估蘇州廠約 7 月 9 日至 7 月 16 日期間可完成復工。

