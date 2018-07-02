富喬CB籌資最快7月底完成募集

PCB 產業去年需求轉佳，上游玻纖布廠德宏工業 (5475-TW) 、富喬 (1815-TW) 去年營運都有不錯的表現，富喬近期提出辦理現金增資案及發行無擔保可轉換公司債籌資案已申報生效，最快 7 月底完成募集。

富喬擬發行 6 億元可轉換公司債進行市場籌資，此案預計最快 7 月底完成，募集資金計畫將用於償還銀行貸款，預計 1 年可省 1100 萬元的利息支出。

富喬也看準中國對高階電子材料在地化生產商機，全力在大陸擴產，東莞子公司規劃擴充玻纖布新產能 180 台，並在 6 月進入試產，同時也計畫再增設 1 倍產能，最快明年第 1 季將有 360 台全新玻纖布織布機新產能開出。

去年富喬玻纖布出貨應用中，汽車占 45%，伺服器占 25%，智慧型手機占 15%，其他占 14%，隨著汽車電子化程度加深，預估汽車比重將持續增加；同時由於汽車電子「安全性」考量，富喬在玻纖布產品已開發高階產品，並送交德國認證中，預計明年可取得認證。

富喬目前在台灣有 540 台玻纖布織布機，轉投資中國大陸東莞富喬先前規劃的設置 180 台織布機，在 6 月進入試產，董事會日前決議提前倍數加大東莞廠生產規模，將增資東莞子公司 2500 萬美元，進一步再添購 180 台織布機，全部 360 台織布機最快明年第 1 季全數產能開出，可望使東莞廠營運快速達成經濟規模。

富喬第 1 季稅後純益為 1.41 億元，相對於上季轉虧為盈，年增率 35.56%，每股純益為 0.34 元。第 2 季則進入 PCB 市場需求的淡季；富喬去年稅後純益 4.86 億元，年增 11.63%，每股純益 1.16 元；日前富喬股東會也決議去年盈餘每股擬配發 0.65 元現金股利。

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