人民幣中間價結束八連貶報6.6157 升值9點

人民幣中間價報 6.6157，上一交易日中間價報 6.6166。

人民幣匯率料延續雙向波動

國金證券宏觀團隊表示，人民幣匯率當前的持續、快速貶值是 “外患” 和 “內憂” 兩方面因素疊加的結果。貿易形勢惡化，疊加中美貨幣政策的分化，也引發了人民幣匯率貶值的預期升溫。但預計下半年人民幣匯率不會大幅貶值，預計全年溫和貶值 2%-3%。此外，當前人民幣匯率的快速貶值，對資本市場和資產價格的影響更多體現在預期上。

莫尼塔研究認為，在當前 “三大攻堅戰” 的關鍵時點，央行不會放任、甚至助推人民幣貶值預期再度激化；考察美元的決定因素及特朗普的重商主義理念，美元難以重返強勢。因此，人民幣兌美元匯率或將在 6.7 左右企穩。

中信明明：人民幣主動貶值跡像不明顯

中信證券明明研究團隊認為，從人民幣匯率定價機制看，目前匯率中間價主要依據收盤價和一籃子匯率制定，近期匯率中間價較前一日收盤價偏離幅度不大，不能證明存在明顯的央行干預。美元指數強勢上漲是近期人民幣走弱的主要原因。中美貿易戰引發的對未來進出口的擔憂情緒也使匯率承壓。央行的匯率市場化決策意味著通過乾預外匯儲備、進而導致流動性增加的可能性不大。

降準之後貨幣政策何去何從？

未來，央行貨幣政策的重點依然是防風險，穩健中性的貨幣政策立場不會改變。在此過程中，央行會更加重視對流動性的管理和對市場預期的引導，既防止主動觸發新的風險，又要防止金融強監管的預期出現鬆懈甚至逆轉。

一方面，央行會繼續利用各類貨幣政策來管理流動性，確保不出現流動性引發的危機。當前，中美貿易摩擦愈演愈烈，全球經濟復甦動能明顯趨弱，國內社融、消費等指標快速下降也預示著國內經濟增長面臨向下的壓力。年初以來，金融去槓桿已經帶來企業融資成本上升和信用風險增加，這會直接影響宏觀經濟的平穩增長。這種情況下，央行利用各類貨幣政策適當釋放流動性，發揮逆週期調節的功能以對沖國內外基本面的變化，本身也是穩健中性的應有之義。只要防風險依然是央行工作的核心，就不必對央行主動釋放流動性的行為過度解讀。接下來，市場大概率還會看到央行出台類似的政策，但這些政策的初衷都是基於穩健中性的貨幣政策立場。

另一方面，金融去槓桿進程尚未結束，央行及其他監管部門依然會維持高強度的金融監管壓力。從前兩次降準操作後的效果來看，如何確保資金流向目標領域仍是定向降準操作的一大挑戰。國際上關於央行貨幣政策操作的一個基本共識是，央行可以把資金交給銀行部門，但很難控制銀行對資金的使用。為了確保流動性真正流向實體經濟，央行及其他監管部門或許會出台更多的規則和製度來指導銀行部門的行為。因此，在可預見期內，金融部門內部流動性偏緊的格局依然不會改變，但前期因金融去槓桿觸發的實體經濟融資萎縮和風險增加的問題，或許會因此得到部分程度的緩解。