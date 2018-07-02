黑石分析師：7月股市預期依舊波動 但年底可望暴漲創新高

由於貿易政策的不確定性讓投資人望之卻步，道瓊工業指數剛剛結束的第二季升幅是 2006 年以來最低。然而，一位市場多頭分析師面對夏季更多的不穩定性前，仍堅持年底將大幅上漲的預測。

黑石 (Blackstone) 投資策略師 Joe Zidle 表示，「7 月股市仍將波動。」「夏天來了，貿易問題仍將是焦點。」

在 6 月下旬，貿易擔憂給股市帶來壓力。自 6 月中旬以來，標準普爾 500 指數下跌 2.2%，而道瓊下跌 3.3%。投資人越來越擔憂川普政府日益好戰的語調和來自中國的報復性關稅可能會爆發成一場全面的貿易戰。

Zidle 表示，「貿易將成為一種風險。保護主義抬頭可能會減緩經濟成長，引發通貨膨脹。」

他補充指出，「長期來看，更高的關稅可能導致各國轉向內需，這對全球貿易和全球成長非常不利，要說最後的結果為何，目前還為時尚早。」

Zidle 預測，隨著對峙降溫，更冷靜的一方將占上風。他預計股市的焦點將重新回到多頭的基本面。

他說：「今年餘下時間的獲利將會加速，而 2018 全年獲利同比成長應該會超過 20%。」「隨著進入秋季，獲利力道將會主宰股市動向。」

據 FactSet 估計，標準普爾 500 指數企業預計全年獲利成長 21%。這將是 2011 年以來首度出現兩位數的獲利成長。

Zidle 說，「這類型的基本面將會推動股市在年底達到 3000 點目標。」

依此計算，標準普爾 500 指數目前水平還有再漲 10% 的空間，全年則為 12%。這種增幅也將推升指數超過 1 月 26 日創下的歷史紀錄，創下新高。