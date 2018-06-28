美股盤後─科技股與金融股重創 道瓊收低165點 盤中一度大漲285點

貿易方面的利多，擋不住科技股與金融股的賣壓，美國股市週三大幅收低，清除了早場的大幅漲幅。道瓊盤中大漲 285 點，終場却告收低。



道瓊工業平均指數收低 165.52 點或 0.68% 至 24117.59。

Nasdaq 指數收低 116.54 點或 1.54% 至 7445.08。

S&P 500 指數收低 23.43 點或 0.86% 至 2699.63。

費城半導體指數收低 32.89 點或 2.47% 至 1300.51。

金融股跌回早場漲幅，連續 13 天下跌。美國銀行，摩根大通與花旗股價均下跌至少 1%。

由於川普政府對中國科技投資的打壓，不如預期嚴格，道瓊早場一度大漲 285 點。

一位政府官員週三說，政府會依靠美國的外國投資委員會 (CFIUS)，處理有關外國購買美國敏感科技的擔憂。

本週稍早，報導指出，白宮會更積極限制中國企業對科技公司的投資，但結果並非白宮親自為之，而是靠 CFIUS。但財政部長梅努欽告訴 CNBC 說，如果涉及科技移轉，財政部可阻止中美合資企業。

分析師說，顯然情況並非原先想的嚴重。川普總統反覆無常，說完話，很快就會改變，或說的與做的不一樣。

在政府宣布前，指數期貨大幅下跌，但宣布後，隨即反彈。

近幾週，因擔憂美國與其他國家的貿易緊張升高，全球股市如雲霄飛車一般。在關稅問題上，美國不只與中國以牙還牙，現在連歐洲也牽扯入內。

上週，川普總統威脅將對歐盟進口汽車課徵 20% 關稅。他說，如果不取消對美國汽車課徵關稅，美國別無選擇，只好也課徵關稅。

析師說，股市仍將震盪，直到貿易的不確定性消退，全球成長動能反彈。儘管近幾週，保護主義的威脅升高，但不預期貿易限制會影響全球經濟擴張。

能源股上漲，原油價格擴大漲幅，提供了利多。美國國務院下令進口伊朗原油的企業，於 11 月前，停止進口該原油，油價因而上漲。