美股盤中─金融股反彈 大盤反轉走高 但本周仍大幅下跌

美國股市週四中場上漲，小幅削減本週的跌幅。美國與部份主要貿易夥伴之間的緊張升高，使得本週股市大幅下跌。

道瓊今日早場一度下跌 120 點，而後反彈上揚，收復跌幅，價位走高。

台北時間 00:04

道瓊工業平均指數上漲 45.51 點或 0.19% 至 24163.10。

Nasdaq 指數上漲 31.22 點或 0.42% 至 7476.30。

S&P 500 指數上漲 9.37 點或 0.34% 至 2708.90。

金融股連續 13 天下跌後，今日反彈。摩根大通，高盛與花旗均上漲逾 1%。

本週以來，股市持續受到壓力。美國與部份貿易夥伴之間的緊張升高，為股市帶來利空。至週三收盤為止，道瓊本週下跌 1.9%，S&P 500 與 Nasdaq 分別下跌 2% 與 3.2%。

分析師說，本月大多時間，投資人將資金投入股市，各類股輪動。近幾個交易日，投資人則有平倉賣壓。

週三，一位川普政府官員說，政府將依靠美國的外國投資委員會處理外國購買美國科技事宜。

美國與中國近來在關稅上，在言詞上以牙還牙。上週，川普總統威脅要對歐盟進口的汽車，課徵 20% 關稅，讓歐盟亦涉入關稅之爭。

分析師說，政府持續處理貿易政策問題，預期股市仍將波動。